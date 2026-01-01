MTV прекратил вещание в Европе 1.01.2026, 3:00

Названа причина закрытия легендарного музыкального канала.

В Европе вещание прекратили пять каналов: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Сначала их отключат в Великобритании и Ирландии, а затем во Франции, Германии, Австрии, Польше, Венгрии. Вещание также будет закрыто в Бразилии и Австралии, передает РБК.

Основной канал MTV HD продолжит вещание в США, но его контент будет сосредоточен на реалити-шоу и развлекательных программах, а не на музыкальных клипах, которые теперь в основном доступны в интернете через такие платформы, как YouTube и TikTok.

Закрытие других каналов связано с планами компании сократить расходы на $500 млн по всему миру. Согласно последним данным британской рейтинговой организации Babr, музыкальные каналы MTV продолжали привлекать небольшую аудиторию в Великобритании: в июле MTV Music посмотрели 1,3 млн зрителей, а MTV 90s — 949 тыс. Бренд также сохранит присутствие в социальных сетях и на стриминговом сервисе Paramount+.

MTV был запущен в США в 1981 году и быстро завоевал популярность благодаря показу музыкальных видео с участием известных VJ (видеожокеи). На телеканале проходили премьеры знаковых композиций (например, клипа Майкла Джексона Thriller), трансляция концертов Live Aid в 1985 году и создание MTV Video Music Awards. Европейское отделение открылось в 1987-м, а в Великобритании специальный канал запустили в 1997 году, под футбольный гимн Three Lions Дэвида Бэддиеля и Фрэнка Скиннера.

К середине 1990-х основная часть программы MTV сосредоточилась на передачах — сериалах, не связанных с музыкой. Музыкальные видео, хоть и занимали второстепенное место в сетке канала, по-прежнему оставались важной частью его имиджа. С 1984 года MTV отмечает достижения в этой области на своей ежегодной церемонии Video Music Awards.

В 2011 году канал MTV UK полностью отказался от показа музыкальных видео, переместив все музыкальные программы на дочерние каналы, за исключением ежегодной церемонии MTV European Music Awards. Традиционное музыкальное телевидение утратило свою актуальность из-за появления социальных сетей и потоковых сервисов. Однако бренд MTV продолжал существовать через цифровые платформы и фирменные мероприятия, такие как VMA и EMA.

Бывший VJ MTV Симона Энджел рассказывала Би-би-си, что экс-президент СССР Михаил Горбачев однажды сказал руководителю канала, что последний оказал значительное влияние на молодежь в коммунистических странах в 1980-х. «Музыка достигла большего, чем ракеты», — приводила Энджел цитату.

