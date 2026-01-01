Украина присоединилась к роумингу ЕС 1.01.2026, 10:18

Что изменится для абонентов уже сегодня.

С 1 января 2026 года украинские абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell могут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом на территории всех 27 стран Европейского союза по тем же тарифам, что и в Украине, без дополнительных роуминговых сборов.

РБК-Украина рассказывает, что ждет украинских абонентов после вступления страны в общеевропейский роуминг.

Украина официально присоединяется к роуминговой зоне ЕС

Речь идет об историческом решении, которое официально интегрирует Украину в единое роуминговое пространство ЕС и обеспечит беспрепятственную мобильную связь при пересечении границ без дополнительных расходов. Это станет возможным благодаря присоединению Украины к общеевропейской зоне Roam Like at Home («Роуминг как дома»).

Украина станет первой страной, не входящей в ЕС и Европейскую экономическую зону, на которую будет распространен такой режим. В Киеве и Брюсселе это рассматривают как значимый этап цифрового и экономического сближения Украины и Евросоюза.

Какие изменения ожидают пользователей

Согласно новым правилам:

украинцы в странах ЕС смогут пользоваться мобильной связью и интернетом по своим внутренним тарифам, без платы за роуминг;

граждане ЕС в Украине получат аналогичные условия и смогут использовать свои тарифные планы без дополнительных сборов;

условия будут одинаковыми во всех 27 странах ЕС;

качество и скорость связи за границей должны соответствовать домашним стандартам, а доступ к экстренным службам останется бесплатным по всей зоне действия соглашения.

Как объясняют в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), ранее при выезде за границу абоненту необходимо было отдельно подключать платный роуминг, а тарифы отличались в зависимости от страны пребывания. С 1 января 2026 года роуминг будет включен в большинство тарифных пакетов по умолчанию.

При этом для голосового общения и SMS условия будут эквивалентны домашним. Отличия возможны только по мобильному интернету: в случае безлимитных тарифов мобильные операторы смогут применять принцип fair use - ограничивать объем интернет-трафика в роуминге по формуле ЕС, чтобы предотвратить постоянное использование безлимита за границей.

Однако объем предоставляемых гигабайтов, как отмечают в НКЭК, будет достаточным для полноценного пользования связью.

По сути, создается единый телекоммуникационный «цифровой мост» между Украиной и ЕС, который упростит общение для семей, путешественников, студентов и трудовых мигрантов.

Политико-правовая основа решения

Интеграция Украины в роуминговое пространство ЕС стала результатом ряда последовательных решений.

В июне 2025 года Европейская комиссия официально предложила включить Украину в зону роуминга ЕС с 1 января 2026 года при условии выполнения технических и регуляторных требований.

14 июля 2025 года Совет Европейского союза утвердил решение о присоединении Украины к режиму Roam Like at Home с 2026 года.

В течение 2025 года Украина приняла ключевые реформы в сфере телекоммуникаций, приведя национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС в сфере роуминга.

Ранее, с 2022 года, между украинскими и европейскими операторами действовало соглашение о льготном роуминге, которое существенно снижало стоимость связи для украинцев в ЕС.

Украинцы, которые постоянно находятся в ЕС

Нововведения будут распространяться как на временные поездки, так и на украинцев, которые проживают в странах ЕС на основании временной защиты и продолжают пользоваться украинскими SIM-картами.

По данным НКЭК, на территории Евросоюза сейчас находится около 3 млн украинских SIM-карт, из которых более 1 млн активно используются. В регуляторе подчеркивают, что сохранение стабильной связи с гражданами за границей остается приоритетом для Украины.

Региональный контекст

Расширение роумингового пространства ЕС не ограничивается Украиной. С 1 января 2026 года к зоне Roam Like at Home также планирует присоединиться Молдова, что обеспечит аналогичные условия для молдавских и европейских абонентов.

В Брюсселе отмечают, что такие решения являются частью более широкой стратегии по углублению экономических, цифровых связей ЕС с государствами-партнерами, а также направлены на снижение барьеров для передвижения и коммуникации.

В правительстве Украины решение называют знаковым достижением на пути цифровой и европейской интеграции, которое принесет практическую пользу миллионам граждан, проживающих, работающих или обучающихся в странах ЕС.

Приведет ли роуминг ЕС к росту тарифов в Украине

В НКЭК подчеркивают, что внедрение режима «Roam Like at Home» не станет фактором роста тарифов на мобильную связь внутри страны. По словам руководительницы НКЭК Лилии Мальон, ценовая политика операторов формируется прежде всего под влиянием затрат на поддержание и восстановление инфраструктуры.

Мобильные операторы, в свою очередь, заявляют, что обновление тарифных условий в рамках интеграции в роуминговое пространство ЕС не предусматривает повышения стоимости услуг для абонентов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com