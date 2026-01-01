Первый в 2026-м: дроны поразили Ильский НПЗ в России

Первый в 2026-м: дроны поразили Ильский НПЗ в России6
- 1.01.2026, 10:45
- 4,074
В Новогоднюю ночь вспыхнула также нефтебаза в Калужской области.
В России в Новогоднюю ночь горят сразу два объекта - речь идет о нефтебазе в населенном пункте Людиново Калужской области, а также Ильском НПЗ в Краснодарском крае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Объекты были атакованы дронами: о нефтебазе в Людиново паблики писали еще 31 декабря, незадолго до боя курантов. А вот НПЗ в Калужской области был поражен уже в новом году, 1 января.
«Нефтебаза в н.п. Людиново продолжает пылать после прилета праздничного БпЛА», - говорится в комментарии под видео на одном из Telegram-каналов.
«Первый НПЗ 2026 года уже в копилке», - написано еще под одними кадрами уже с последствиями атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод.
«Ильский НПЗ принимает эстафету в 2026 году», - пишут паблики под яркими кадрами, на которых заметно зарево от огня на ночном горизонте.