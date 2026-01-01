Москву в новогоднюю ночь атаковали неизвестные дроны 2 1.01.2026, 11:07

Закрыт аэропорт «Домодедово».

В ночь с 31 декабря на 1 января на Москву полетели неизвестные дроны. По этой причине был закрыт один из столичных аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, в 22:55 мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что силы противовоздушной обороны якобы сбили один дрон, летевший на Москву.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - добавил он.

Паралельно ряд пабликов писали, что «идет налет дронов на Москву», из-за чего был закрыт аэропорт «Домодедово».

Судя по времени публикациям, атака происходила прямо во время того, как глава Кремля Владимир Путин выступал с новогодним обращением к россиянам.

Чуть позже, в 00:27 по московскому времени, Собянин отчитался, что якобы был сбит еще один беспилотник.

