Москву в новогоднюю ночь атаковали неизвестные дроны

Москву в новогоднюю ночь атаковали неизвестные дроны2
- 1.01.2026, 11:07
- 5,876
Закрыт аэропорт «Домодедово».
В ночь с 31 декабря на 1 января на Москву полетели неизвестные дроны. По этой причине был закрыт один из столичных аэропортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В частности, в 22:55 мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что силы противовоздушной обороны якобы сбили один дрон, летевший на Москву.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - добавил он.
Паралельно ряд пабликов писали, что «идет налет дронов на Москву», из-за чего был закрыт аэропорт «Домодедово».
Судя по времени публикациям, атака происходила прямо во время того, как глава Кремля Владимир Путин выступал с новогодним обращением к россиянам.
Чуть позже, в 00:27 по московскому времени, Собянин отчитался, что якобы был сбит еще один беспилотник.