«Моя подпись будет стоять только под сильным соглашением» 1 1.01.2026, 11:15

1,378

Владимир Зеленский

Зеленский в новогоднем поздравлении рассказал о мирных переговорах и поддержке союзников.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с праздничным обращением к украинскому народу. Он отметил, что отдал бы все на свете, чтобы иметь возможность сказать, что и мир наступит через несколько минут.

Обращение опубликовали в 23:40 в Telegram-канале президента Украины.

Что сказал украинцам Зеленский

Президент сказал, что он вернулся в Киев вчера, в 6 утра. Украинская команда провела в дороге почти 50 часов. Мирное соглашение сейчас готово на 90% – остается 10, и это гораздо больше, чем просто цифры, потому что в этих 10 процентах на самом деле все. Они будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы, то, как будут жить люди.

«Десять процентов для сохранения миллионов жизней. Десять процентов решимости, которая нужна, чтобы мир заработал на все сто. Десять процентов столь необходимого единства и мудрости – украинского, американского, европейского, всего мира. Десять процентов к миру.

Я хочу, чтобы все мы с вами были сейчас на одной волне, одинаково понимали реальность, были вооружены, и не только на поле боя – были вооружены правдой. О том, кто и чего на самом деле хочет. Чего хочет Украина. Чего хочет Америка. Чего хочет Россия. Чего хочет Европа и весь мир», – сказал Зеленский.

Прежде всего, он ответил на вопрос, чего хочет Украина. «Мира? Да. Или любой ценой? Нет», – подчеркнул гарант.

"Мы хотим конца войны, но не конца Украины. Устали ли мы? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Сильно ошибается тот, кто так думает. И он очевидно за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы. Народ, который держится 1407 дней полномасштабной войны. Просто осознайте эти цифры. Это больше, чем нацистская оккупация многих наших городов во Вторую мировую. 1407 дней непокоренной Украины. Которая фактически каждую ночь в – укрытии, ежедневно – в борьбе. Нередко – без света. Нередко – без сна. И много дней на позициях, много. Но всегда – без паники, без хаоса, без раздора, в единстве, чтобы быть с миром.

Хотим ли мы, чтобы война закончилась? Безусловно. Почему этого до сих пор не произошло? Ответ – по соседству с нашим государством. Может ли Россия закончить войну? Да. Хочет ли она этого? Нет. Может ли мир принудить ее к этому? Да, и только так это сработает. Почему мир не делает это в полной мере? Давайте разберемся. По порядку, по-честному, так, как... так, как оно есть. Наш народ знает это лучше всех. Россия не заканчивает свои войны сама. Не было в истории войны, которую бы они завершили по собственному желанию. Только давление от других, только принуждение от других, которое сами они называют «жест доброй воли», – отметил глава государства.

«Россия не заканчивает свои войны сама": Зеленский поздравил с Новым годом, упомянув мирные переговоры и поддержку союзников

Он подчеркнул, что намерения партнеров должны стать гарантиями безопасности. А значит – быть ратифицированы: Конгрессом Соединенных Штатов, европейскими парламентами.

«Будапештская бумажка Украину не устроит. Минская ювелирно выписанная ловушка Украине не нужна. Подписи под слабыми соглашениями только подпитывают войну. Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение», – сказал Зеленский.

Успехом будет обеспечение сильного мира, не на сутки, неделю или два месяца, а на годы. Только это будет успехом Украины, Америки, Европы, каждого народа, который хочет жить, а не воевать.

"И я благодарю каждого лидера, кто Украину в этом поддерживает. Кто понимает самое главное: сегодня есть только два варианта, и только два – или мир остановит войну России, или Россия затянет мир в свою войну. И это шок – шок, что после стольких войн, после четырех лет такой войны, войны в Украине, в Европе, к сожалению, приходится это объяснять многим. Мы объясняем, повторяем. И даже уже меняются лидеры, а вопросы те же. Способна ли Америка остановить агрессора очень быстро и решительно? Однозначно. Хотелось бы нам этого? Очень. А когда это возможно? Всегда. А когда это нужно вам? Да еще вчера нам это нужно.

И в 26-м году это возможно. Санкции есть – мы благодарны. Санкции кусают Россию, но сработает только мертвая хватка. Российская нефть уже дешевле, но их танкеры должны остановиться полностью, чтобы остановилась война. Российские заводы уже тормозят, но должны стоять, чтобы оккупант не двигался. И «Томагавки» в украинских руках доказали бы на самом деле только одно: мир не имеет альтернативы. И мир должен быть. И поддержка. И сильное соглашение должно быть. И тогда все сработает», – отметил украинский лидер.

По его словам, Европа это понимает, однако не вся. Зеленский сказал, что он не желает европейцам такой судьбы, которая выпала нам.

«Я не хочу, чтобы такое понимание ко всем в Европе пришло однажды в четыре утра – так, как это было в Украине. Я не хочу, чтобы такое понимание всем европейцам принесла техника с буквой «Z» на их улицах. И когда Путин говорит: «Да не собираемся мы на вас нападать», – это первый звоночек, куда именно поедут его танки и полетят его дроны», – подчеркнул он.

Мы же имеем полное право сегодня говорить: Украина – это на самом деле единственный щит, который сейчас отделяет комфортную европейскую жизнь от «русского мира». Он добавил, что Украина нужна Европе, а Европа – Украине.

Зеленский рассказал о своем общении с лидерами Европы и их позицию относительно мира.

«Это тепло и дух этого партнерства означают, что Украина уже – часть европейской семьи и все переговорные кластеры между нами на самом деле давно открыты. И единство такое дает надежду. И такое единство Украины и Европы доказано. Мы получили поддержку в 100 миллиардов долларов. Это значительно больше, чем просто помощь на два года. Это устойчивость нашей армии, это спокойствие для наших людей, это деньги, зарплаты, это пенсии. Да, это жизнь. И это справедливость, что в конце концов за это платит Россия», – отметил президент.

России придется закончить войну, как только они найдут для мира на одну причину больше, чем воевать, резюмировал гарант. Именно поэтому все, что нам надо, – это продержаться на один день дольше, чем они. И быть на один шаг впереди, на один час быстрее, на одно решение смелее.

«Вокруг нас – настоящая зима. И то, чего мы не видели очень долго, – снег на Новый год. И все дети, безусловно, – если честно, и взрослые – ждали этого.И это дает сильное ощущение: если мы чего-то очень-очень хотим, рано или поздно это происходит. Безусловно, больше всего сейчас мы хотим мира. Но, в отличие от новогоднего снега, он не упадет нам с неба просто так, как чудо.

Но мы верим в мир, и боремся за него, и работаем ради этого. И продолжим это делать. Потому что очень хотим в 2026-м, чтобы тихо в небе и спокойно на земле, чтобы тепло и светло у нас дома. И не 170, а все 220 – так, как должно быть. Чтобы все наши вернулись домой. С фронта, из плена, из оккупации. Чтобы были мы. Чтобы была Украина. С Новым годом, дорогой народ! Слава Украине!» – так завершил обращение Зеленский.

Вечером 31 декабря глава государства в своем Telegram-канале опубликовал поздравление с наступающим Новым годом. Он отметил, что проходит еще один год, выборенный преданностью и стойкостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев.

«Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам – тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство.

Далее вместе идем с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой. Берем с собой способность к сообществу и человечность – то, что несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!» – написал Зеленский.

