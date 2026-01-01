Когда можно садиться за руль после новогоднего застолья? 4 1.01.2026, 11:30

2,224

Полезная памятка для водителей.

Новый год редко проходит в трезвой компании. Чаще всего праздник сопровождается хотя бы парой бокалов шампанского. Но с точки зрения законодательства этого уже достаточно, чтобы наказать водителя на нетрезвое вождение. Поэтому каждому автомобилисту нужно запомнить, через сколько можно садиться за руль после алкоголя, чтобы не попасть в неприятности.

Когда можно садиться за руль после алкоголя

В Беларуси водить машину запрещается, если в крови есть 0,3 и более промилле алкоголя. Это всего лишь пару глотков вина или пива, поэтому фактически водитель должен быть полностью трезвым.

Показатель того, как быстро выводится спирт после застолья, зависит от многих факторов. Это крепость самого напитка, вес человека, пол (женщины трезвеют дольше) и индивидуальные характеристики организма. Также важно и то, за какое время был выпит напиток и чем вы закусывали.

В среднем после бокала слабого алкоголя (шампанского, пива и т.п.) мужчина протрезвеет за 5-6 часов, а женщина - за 8. После крепких напитков или больших доз слабых понадобится не менее 10 часов для отрезвления. Вот почему нет единого для всех людей показателя того, сколько должно пройти времени чтобы алкотестер не показал опьянение. Надежнее всего подождать 24 часа - за такой срок выводится любое спиртное. Лучше переплатить за такси и не садиться самому за руль в те сутки, когда вы выпили.

Как убрать запах алкоголя изо рта в домашних условиях

Чтобы после застолья изо рта не пахло, пожуйте петрушку, кофейные зерна или цитрусовую кожуру. Не забудьте почистить зубы и несколько раз прополоскать. Если вы выпиваете не дома, а в заведении, то не забудьте взять с собой мятную жвачку.

Важно не только знать, как убрать запах перегара, а также пить больше воды и дышать свежим воздухом после употребления спиртного. Такие действия помогут быстрее вывести спирт, а значит и запах уйдет сам по себе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com