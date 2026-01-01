Трамп раскрыл свою главную новогоднюю цель

Трамп раскрыл свою главную новогоднюю цель8
- 1.01.2026, 11:34
Американский лидер планирует достичь ее в этом году.
Президент США Дональд Трамп традиционно встретил Новый год на торжественном приеме в своей резиденции Мар-а-Лаго (Флорида). На событие американский лидер прибыл в компании первой леди Мелании Трамп.
Как пишет Clash Report, на вопрос журналистки, имеет ли Трамп новогоднюю цель, он ответил: «Мир во всем мире».
The New York Post пишет, что во время празднования Нового года в Мар-а-Лаго состоялся благотворительный аукцион, где картина с изображением Иисуса, созданная во время мероприятия, была продана за $2,75 млн. Половина средств направлена детской больнице St. Jude, другая половина - местному офису шерифа.
Среди почетных гостей был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой.