Трамп раскрыл свою главную новогоднюю цель 8 1.01.2026, 11:34

3,774

Американский лидер планирует достичь ее в этом году.

Президент США Дональд Трамп традиционно встретил Новый год на торжественном приеме в своей резиденции Мар-а-Лаго (Флорида). На событие американский лидер прибыл в компании первой леди Мелании Трамп.

Как пишет Clash Report, на вопрос журналистки, имеет ли Трамп новогоднюю цель, он ответил: «Мир во всем мире».

The New York Post пишет, что во время празднования Нового года в Мар-а-Лаго состоялся благотворительный аукцион, где картина с изображением Иисуса, созданная во время мероприятия, была продана за $2,75 млн. Половина средств направлена детской больнице St. Jude, другая половина - местному офису шерифа.

Среди почетных гостей был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com