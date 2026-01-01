закрыть
Для сдающих в аренду жилье белорусов повысили налоги

  • 1.01.2026, 11:47
  • 1,458
Стало известно, на сколько выросла ставка в Минске и регионах.

В Беларуси повысили ставки подоходного налога для тех, кто сдает в аренду жилье, гаражи, машино-места. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».

В Минске подоходный налог за сдачу одной комнаты подняли до 53 рублей. В 2025 году эта ставка составляла 50 рублей. Повышение — на 6%. Речь идет о физлицах, которые сдают жилье без регистрации ИП.

Для областных городов налог повысили до 49 рублей (ранее — 46 рубля). Рост — на 6,5%.

Для 16 городов этот подоходный налог подняли до 33 рублей. Это Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск. Ранее он составляет 31 рубль. Рост — на 6,5%.

