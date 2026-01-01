Столкновение тактик: украинские дроны ликвидировали оккупантов-всадников 1.01.2026, 11:56

Новый пример противостояния устаревших методов ведения войны и современных технологий.

92 отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины сообщила об уничтожении российских военных, которые использовали лошадей для передвижения в зоне боевых действий. По данным подразделения, удар был нанесен с помощью FPV-дрона, пишет The Times.

«Финал вполне предсказуем: так называемая кавалерия противника уничтожена точными ударами наших беспилотников», - заявили в 92-й бригаде.

26 декабря подразделение обнародовало видео с камеры FPV-дрона, на котором видно атаку на российского солдата, который передвигался верхом. После удара военный упал с лошади, а беспилотник со взрывчаткой поразил цель. На последующих кадрах видно тело солдата, лежащее на снегу.

В бригаде сначала заявили, что животные не пострадали, однако другие обнародованные кадры свидетельствуют, что лошадь могла получить ранения или погибнуть в результате взрыва. Судьба еще одного всадника остается неизвестной.

Конные подразделения из-за недостатка техники

На фоне широкого использования беспилотников, высокоточного оружия и современных систем разведки российская армия все чаще прибегает к нетипичным решениям. Из-за недостатка бронетехники и сложных погодных условий отдельные подразделения РФ используют лошадей для передвижения, в частности чтобы преодолевать грязь во время атак на украинские позиции.

О подготовке конных подразделений в российской армии впервые сообщалось еще в октябре. Провоенный блогер Семен Пегов утверждал, что командир с позывным «Хан» применяет лошадей для выполнения боевых задач.

«Лошади хорошо видят ночью, не нуждаются в дорогах и могут инстинктивно избегать мин», - писал Пегов.

Он также публиковал видео, на котором видно, как конные военные передвигаются по сельской местности в сопровождении российских беспилотников.

Кроме лошадей, российские подразделения используют ослов для транспортировки боеприпасов и снаряжения. В феврале генерал в отставке и депутат Госдумы Виктор Соболев заявлял, что применение животных якобы позволяет уменьшить потери среди личного состава.

«Лучше убить осла, чем двух людей, которые перевозят припасы в машине», - сказал он.

