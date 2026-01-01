Под Слуцком мужчина пытался похитить девушку

Под Слуцком мужчина пытался похитить девушку1
- 1.01.2026, 12:06
- 1,442
Его задерживали со стрельбой.
В Слуцком районе мужчина пытался похитить девушку, усадив ее в свой автомобиль. Гнавшимся за ним силовикам пришлось применять оружие, сообщает «Зеркало» со ссылкой на ГАИ.
В милицию обратился житель Слуцкого района: по его словам, неизвестный мужчина насильно посадил в автомобиль его 18-летнюю знакомую и увез. На место происшествия выехали сотрудники местного РОВД.
Вблизи агрогородка Лучники наряд заметил автомобиль Opel, соответствовавший описанию, и подал сигнал об остановке. Водитель проигнорировал требование и продолжил движение, началась погоня. Когда машина замедлилась, похищенной удалось вырваться. Ее посадили в служебный автомобиль, и преследование продолжилось.
Водитель по-прежнему не выполнял требования милиционеров остановиться, и было принято решение применить оружие.
За рулем оказался 32-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. По предварительным данным, он вел себя неадекватно, возможно, находился под воздействием психоактивных веществ. Мужчина задержан и помещен в ИВС, его биологические образцы направлены на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.