Украинская поэтесса-воин показала, как с побратимами встретила Новый год 1.01.2026, 12:16

Военнослужащая сравнила «празднования» с начала полномасштабной войны.

Украинская поэтесса, общественная активистка и военнослужащая Оксана Рубаняк показала четыре фото «празднования» Нового года с начала полномасштабной войны.

Свои мысли она изложила в заметке на Facebook. «Это мы с экипажем малых бомберов встречаем новый год где-то в подвале нашей живописной Украины. На головах шапки, привезенные с собой во время заезда. За спиной главная елка страны (по крайней мере для нас), найденная в разбитом доме неподалеку, так же как и новогодние игрушки, которыми мы украсили елку», — говорится в публикации автора.

Оксана Рубаняк вспомнила, как в новогоднюю ночь на 2025 год загадывала три вещи: мира, счастья и сохранить любимого человека, и ту любовь. Новый 2026 год Оксана встретила на позициях и напомнила, что мир до сих пор не достигнут. 2025 год, пишет военнослужащая, «нанес больше всего боли и испытаний за все годы». Третье желание Оксаны тоже не осуществилось — любимый человек погиб.

«В новогоднюю ночь на 26 год ничего не загадываю. Доверяю вселенной, она сама знает как должно быть. Потому что от себя я и так делаю все возможное. Спасибо себе, что не сдалась. Спасибо близким, что были и есть рядом. Спасибо тем, с кем 2025 познакомил и свел. Спасибо тем, кто предал, подвел — это сделало меня сильнее. Спасибо собратьям и сестрам за борьбу и за то, что рядом», — пишет защитница.

Также Оксана показала четыре фото «празднования» Нового года — с 2022 на 2023, с 2023 на 2024, с 2024 на 2025 и с 2025 на 2026 годы. «Между каждым фото разница в год, а ощущение что — возраст», — подытожила сообщение украинка.

