Белорусам после новогодних -20°C предсказали потепление 1 1.01.2026, 12:53

Какой будет погода на больших выходных?

В Новогоднюю ночь температура до -18°C опустилась на северо-западе Беларуси в районе Лынтуп и Новосёлок. В Минске зафиксировали около -20° C. Об этом свидетельствуют данные Белгидромета (Белорусский государственный гидрометеорологический центр). В остальном же температура колебалась от -7°C на востоке и в среднем была -10…-16°C в центре и на западе, пишет «Телеграф».

«Вот это новогодняя ночь! На метеостанции в Уручье температура опустилась до -20,8°С! А холоднее было на МС Полесская, -22,4°С! Последний раз такая холодная новогодняя ночь в столице отмечалась 29 лет назад, в 1997 году, когда температура составила -23,2°С», - рассказали на канале «Метеовайб».

Что будет с погодой на больших новогодних выходных? Смотрим прогнозы наших основных источников, в том числе и Белгидромета.

Тем временем погодный канал Nadvorie предупреждает, что жителям страны стоит готовиться к потеплению. Но не аномальному, когда в январе начинают расти грибы и зеленеть трава. Уже после обеда 1 января Беларусь накроет циклон, благодаря которому с территории Польши придут более тёплые массы.

Они принесут снегопады, которые ориентировочно начнутся после 15:00 в Бресте и Гродно, а к 19:00 доберутся до Минска. К полуночи снег стоит ждать на севере и востоке страны – в Витебске, Могилёве и Гомеле.

Впрочем, в Белгидромете уверены, что снегопады будут несильными. Слабые метели стоит ждать только на западе Беларуси.

1 января температура начнёт повышаться от ночных -10…-16°C до +1°C на юго-западе страны. Там, где придут тёплые атлантические массы, температурный фон установится на уровне -2…+2°C.

2 января , согласно Белгидромету, пойдут не только снег, но и дожди. Особенно на юго-западе. Там же, где будут снегопады, возможны метели и даже заносы на дорогах. Температурный перепад на территории страны просто поразит наблюдателей. Ночью воздух охладится от -1°C на юго-западе до -17°C на востоке Республики. А вот днём стоит ждать средних -4…+2°C.

3 января Беларусь всё ещё будет под влиянием циклона с центром над Балтийским морем. А это значит – снегопады на большей части страны. Ночью на западе нужно готовиться к метелям. А вот температура снова пойдёт вниз и составит 0…-6°C.

