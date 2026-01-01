В Швейцарии на новогоднем празднике вспыхнул пожар и прогремел взрыв 3 1.01.2026, 12:56

1,372

Много раненых и много погибших.

Как сообщила швейцарская полиция, в новогоднюю ночь на горнолыжном курорте Кран-Монтана прогремел взрыв «неизвестного происхождения». Есть погибшие, несколько человек получили очень тяжелые ожоги и травмы, пишет BILD.

По данным швейцарского издания Blick, около 1:30 во время празднования Нового года в баре Le Constellation вспыхнул пожар. Заведение находится в подвальном помещении. Причиной пожара могла стать пиротехника концерта. Об этом несколько человек сообщили также местной радиостанции RhoneFM.

Спасательные службы задействованы в крупной операции. На месте трагедии находятся несколько машин скорой помощи, а также вертолеты. Пожар, однако, к утру был взят под контроль, сообщила полиция.

Точное число жертв на данный момент неизвестно. Однако оно оценивается как очень высокое. По данным RhoneFM, могли погибнуть несколько десятков человек. Анонимный источник, как пишет Blick, говорит примерно о сорока жертвах. По данным полиции, в момент взрыва в подвальном заведении находилось более ста человек:

«В здании находилось более ста человек, и мы видим много раненых и много погибших».

Кран-Монтана расположен в кантоне Вале и считается фешенебельным курортом с множеством известных гостей. В праздничные дни он обычно полностью заполнен: на примерно 10 000 жителей приходится около 2600 гостиничных мест.

