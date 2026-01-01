Приложение белорусского банка убрали из App Store из-за санкций
«Предновогоднее чудо, это ты?».
Приложение «Альфа Банка» временно было удалено из App Store из-за санкций, сообщили в финучреждении.
«Альфа Банк» уведомил, что приложения INSNC (в том числе старое приложение InSync) и «Альфа Бизнес Мобайл 2.0» временно удалены из App Store из-за санкций.
Уже установленные приложения продолжают работать в обычном режиме, поэтому удалять их со смартфонов не рекомендуется, иначе их нельзя будет скачать снова.
Пользователи, у которых приложение не было установлено или которые используют новый смартфон, могут воспользоваться веб-версией INSNC, для входа в которую потребуется мобильный телефон для СМС-подтверждения и паспорт, а также интернет-банком Альфа Бизнес Онлайн.
Приложения для Android и Huawei остаются доступными в магазинах и работают стабильно.
Банк сообщил, что предпринимает усилия для подачи апелляций и решения ситуации, и пообещал держать пользователей в курсе событий.
Напомним, в 19-й пакет санкций Евросоюза против России попали три белорусских банка. Они указаны в опубликованном списке ограничений. Помимо «Сбер Банка», это также «Альфа-Банк» и «ВТБ-Банк». Ограничения заработают с 2 декабря этого года.