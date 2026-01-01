закрыть
1 января 2026
Приложение белорусского банка убрали из App Store из-за санкций

  • 1.01.2026, 12:58
Приложение белорусского банка убрали из App Store из-за санкций

«Предновогоднее чудо, это ты?».

Приложение «Альфа Банка» временно было удалено из App Store из-за санкций, сообщили в финучреждении.

«Альфа Банк» уведомил, что приложения INSNC (в том числе старое приложение InSync) и «Альфа Бизнес Мобайл 2.0» временно удалены из App Store из-за санкций.

«Предновогоднее чудо, это ты?» — прокомментировали в компании.

Уже установленные приложения продолжают работать в обычном режиме, поэтому удалять их со смартфонов не рекомендуется, иначе их нельзя будет скачать снова.

Пользователи, у которых приложение не было установлено или которые используют новый смартфон, могут воспользоваться веб-версией INSNC, для входа в которую потребуется мобильный телефон для СМС-подтверждения и паспорт, а также интернет-банком Альфа Бизнес Онлайн.

Приложения для Android и Huawei остаются доступными в магазинах и работают стабильно.

Банк сообщил, что предпринимает усилия для подачи апелляций и решения ситуации, и пообещал держать пользователей в курсе событий.

Напомним, в 19-й пакет санкций Евросоюза против России попали три белорусских банка. Они указаны в опубликованном списке ограничений. Помимо «Сбер Банка», это также «Альфа-Банк» и «ВТБ-Банк». Ограничения заработают с 2 декабря этого года.

