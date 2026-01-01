Чем лучше привести себя «в норму» после новогоднего застолья 1.01.2026, 13:05

Врач назвала лучшие способы борьбы с похмельем.

Универсальное и мгновенное средство от похмелья - это миф. Однако правильно подобранные напитки, еда и режим восстановления помогают организму быстрее восстановиться после интоксикации алкоголем. Гастроэнтеролог рассказала, что на самом деле стоит пить и есть после застолья, а от каких «проверенных» методов лучше отказаться.

Что помогает от похмелья быстро

Как рассказала в комментарии УНИАН гастроэнтеролог медицинской сети «Добробут» Людмила Федорченко, многие думают, что похмелье - это состояние, когда алкоголь «еще не вышел». Но на самом деле это сложная реакция на интоксикацию этанолом и ацетальдегидом. «Она развивается из-за обезвоживания и потери электролитов, снижения уровня глюкозы в крови и нарушения сна: алкоголь ухудшает его качество, даже если человек быстро засыпает», - говорит врач.

Поэтому, когда речь заходит о том, как быстро снять похмелье, то быстро это сделать не удастся, но есть способы справиться с ним.

Вот что советует делать эксперт:

пить достаточно жидкостис электролитами - это может быть вода типа «Боржоми», простая питьевая вода или готовые электролитные растворы из аптеки;

выспаться - лучший «детокс» и лекарство от похмелья - это сон, ведь печень нуждается во времени для восстановления;

съесть легкий завтрак с глюкозой и белком - например, бананы как источник калия, каша, тосты (можно с медом для поддержки мозга), яйца, содержащие цистеин - он помогает расщеплять ацетальдегид;

пища должна быть простой, без тяжелых и жирных блюд.

При необходимости можно приготовить дома такой напиток: на 1 л воды нужно взять 0,5 ч. л. соли, 2-3 ч. л. сахара и можно еще добавить сок половины лимона. Жидкость стоит пить медленно, небольшими глотками, а не сразу.

Нередко также головная боль сопровождает жуткое похмелье - как снять ее или уменьшить? «Снять головную боль поможет ибупрофен, но его следует пить после еды, а вот парацетамола лучше избегать - в сочетании со спиртным это будет нагрузка на печень», - советует медик.

Как избавиться от похмелья народными способами

Существует также много народных рецептов, как снять похмелье, однако не все они эффективны. «Рассол допускается, но только если он не слишком соленый: в таком виде он может частично восстановить электролиты. Кислое и квашеное, лимонный сок иногда освежают и облегчают состояние, но в других случаях способны «добить» раздраженный желудок - здесь стоит ориентироваться на собственные ощущения», - отмечает Людмила Федорченко.

Вполне приемлемый вариант, чем снять похмелье, - это супы, бульоны, в них есть жидкость, соль, микроэлементы. Если появился аппетит, это хороший знак - организм уже постепенно восстанавливается. Также может быть полезен мед в небольшом количестве: фруктоза ускоряет переработку алкоголя, но это не «волшебная кнопка» - достаточно 1-2 чайных ложек, объясняет врач.

Что не помогает от похмелья - чего избегать в еде и напитках

При похмелье лучше воздержаться от следующего:

кофе - он усиливает обезвоживание, дает лишь кратковременный эффект бодрости и может повышать тревожность и сердцебиение;

жирной пищи - она создает дополнительную нагрузку на печень, которая и так работает на пределе, обезвреживая продукты распада алкоголя.;

энергетических напитков - сочетание кофеина и стимуляторов также может усилить обезвоживание, сердцебиение и тревожность;

очень соленой или острой пищи - она раздражает слизистую желудка и может усилить тошноту и боль.

«Похмелиться» алкоголем, как советуют некоторые, - это как тушить пожар бензином. Спорт при похмелье тоже не поможет.

«Это риск обезвоживания и сердечных проблем. Максимум, что вы можете себе позволить - легкая прогулка, не кроссфит. Также стоит избегать бани, сауны, как быстрого способа прийти в себя. Алкоголь не «выводится», а возникает риск обезвоживания и потери сознания, сердце скажет «нет», - предупреждает врач.

Важно: если при похмелье появляется неудержимая рвота, спутанность сознания, сильная боль в груди, черный кал или повышается температура тела, а также, когда человек не просыпается слишком долго - не медлите, а сразу же обращайтесь к врачу. Все эти симптомы говорят об осложнениях, когда уже необходима помощь профессионалов.

Ранее мы также рассказывали, чем закусывать алкоголь, чтобы не пьянеть - что советует врач.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com