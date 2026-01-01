У российской элиты есть уже кандидат на место Путина 2 Игорь Эйдман

1.01.2026, 13:37

Игорь Эйдман

Возможен ли переворот в 2026 году?

Главный итог 2025 года в том, что банде Путина не удалось поставить Украину на колени. Путин не смог уничтожить ее дипломатическим путем, с помощью Трампа, и теперь вновь пытается решить эту задачу на поле боя.

Российский диктатор отказался от идеи заморозки войны по нынешней линии фронта и сделал ставку на военное наступление. Он пытается «продать» обещание быстрой победы как своим партнерам в мире, в том числе Трампу, так и российской элите. Уже в ближайшие месяцы всем им станет понятно, что призрак победы опять сбежал от Путина. Тогда у российского диктатора начнутся серьезные неприятности.

Про критическую экономическую и бюджетную ситуацию в России, резкое падение нефтегазовых доходов в последнее время не пишет только ленивый. Однако и внутриполитическая ситуация в наступающем году будет также достаточно опасной для Путина. Российская верхушка мечтала о каком-то «договорняке» с Трампом, который позволил бы выскочить из неудачной войны на выгодных для России условиях. И Трамп предложил в уходящем году такой вариант окончания войны. Но Путин потребовал всего и сразу, фактически настаивал на том, чтобы Трамп просто принудил Украину к капитуляции. Оказалось, что американский президент просто неспособен это сделать. В результате чаемой российской верхушкой заморозки войны не получилось. И виноват в этом Путин, который мнит себя великим полководцем, окончательно помешался на игре в «войнушку» и просто не может остановиться.

Недовольство им в собственном окружении будет только нарастать. Я не исключаю, что уже в будущем году есть гипотетические шансы на переворот в России. У российской правящей элиты есть уже и кандидат в преемники Путина. Это Дмитрий Козак. Он связан как с питерской частью, из которой вышел, так и с московской частью верхушки (друг и партнер Собянина и Евтушенкова). В конце года ему активно создавали и вбрасывали в СМИ имидж противника войны и реформатора. Это случайностью быть не может. По всей видимости, уже сейчас его готовят к тому, чтобы он вел переговоры с Западом о снятии санкций и восстановлении отношений как представитель «новой антивоенной, реформирующейся» России.

Этот сценарий кажется вам нереальным? Не буду спорить. Однако альтернативой ему может быть только большая европейская война между Россией и ведущими европейскими странами уже в ближайшие годы.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

