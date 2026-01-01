В первую минуту нового года в Беларуси родилось трое детей 3 1.01.2026, 13:41

Все они — девочки.

Не в 23:59 и не в 00:00, а строго в первую минуту 2026 года в Беларуси родилось несколько детей, пишет Onliner.

В областном родильном доме Витебской области появилась на свет девочка весом 3700 и ростом 53 см. Малышка — шестой ребенок в семье из города Сенно.

«Роды срочные, самопроизвольные. Благодаря слаженным действиям медперсонала малышка родилась благополучно — 8/9 по шкале», — сообщает в своем телеграм-канале Минздрав.

Не до отдыха было и сотрудникам Витебского городского клинического роддома N2. В первую минуту нового года под их присмотром на свет появилась девочка весом 3575 грамм и ростом 53 см. «Хоть роды и были срочные, все завершилось хорошо», — поздравляют семью медики.

В 00:01 родилась и еще одна девочка, на этот раз в Гродненской области (Лидская ЦРБ). Ее первые достижения — вес 3500 и рост 54 см. Девочка стала третьим ребенком в семье.

