Громкий провал: «суперсубмарина» РФ так и не нашла покупателя 1 1.01.2026, 13:47

Несмотря на заявленные характеристики.

Российская дизель-электрическая подводная лодка нового поколения класса «Амур», которую Москва позиционирует как малозаметную экспортную платформу, по состоянию на конец 2025 года не имеет ни одного подтвержденного заказчика и остается на уровне концепции. Об этом свидетельствуют данные из открытых оборонных обзоров и отраслевых отчетов, пишет 19FortyFive.

В начале 2025 года появлялись сообщения, что Марокко рассматривает российское предложение «Амур-1650» наряду с европейскими подводными лодками, стремясь приобрести свои первые субмарины. Впрочем, никаких контрактов заключено не было, а ни один корпус подводной лодки так и не заложен.

Что такое «Амур»

Класс «Амур» - это семейство экспортных дизель-электрических подводных лодок, созданных на базе проблемного российского проекта «Лада» (проект 677). Основными вариантами являются:

«Амур-950» - компактная прибрежная подводная лодка с водоизмещением до 1 065 тонн, которая, по замыслу, может иметь до 10 вертикальных пусковых установок для крылатых ракет;

«Амур-1650» - более крупная версия водоизмещением около 1 765 тонн и длиной почти 67 метров, с шестью 533-мм торпедными аппаратами и возможностью применения торпед, мин и ракет.

Обе версии позиционируются как малошумные «стелс»-платформы с высоким уровнем автоматизации и возможностью установки воздушно-независимой энергетической установки (AIP) для увеличения автономности подводного хода.

Главная проблема - не характеристики, а доверие

Несмотря на заявленные возможности, программа «Амур» напрямую зависит от базового проекта «Лада», который годами страдает от технических проблем и задержек даже для нужд ВМФ России. Это лишило экспортный вариант подтвержденной производственной и эксплуатационной базы.

В отличие от проверенных подводных лодок класса «Кило», которые активно эксплуатируются в разных странах, «Амур» так и не продемонстрировал серийного производства или боевой готовности.

Конкуренция и санкции

На мировом рынке обычных подводных лодок Россия сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны европейских платформ - в частности французского класса Scorpene и немецких Type 214/218, которые уже имеют контракты в Азии, Африке и Южной Америке.

Дополнительным фактором являются санкции против России, которые ограничивают доступ к финансированию, компонентам и технологиям, затрудняя реализацию сложных судостроительных программ и соблюдение сроков поставок.

Аналитики отмечают, что без демонстрации серийного производства, надежных подсистем и реальных поставок подводная лодка класса «Амур» будет оставаться скорее символом экспортных амбиций Москвы, чем конкурентоспособной боевой платформой.

«Подытоживаем одним словом: неудача», - резюмирует издание.

