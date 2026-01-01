В Новый год часть Минска остались без света

В Новый год часть Минска остались без света1
- 1.01.2026, 13:56
Это произошло из-за «зимней сказки».
Минскэнерго сообщило в 23:54 31 декабря, что часть жителей Минска на Новый год осталась без света. Это произошло из-за «определенных сложностей», которые принесла «зимняя сказка», сообщили в ведомстве.
«Из-за обильных снегопадов произошло налипание снега на провода линий электропередачи (ЛЭП). Ситуация осложнилась тем, что под тяжестью снега ветви деревьев опадают, задевая линии и вызывая короткие замыкания», – рассказали в Минскэнерго о причинах перебоев с электричеством.
В итоге без света на Новый год осталась часть жителей микрорайона Цнянка. В ведомстве заверили, что дежурные бригады, несмотря на наступление Нового года, принялись за устранение последствий «зимней сказки».
«Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание и терпение в этот праздничный период. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом», – обратились к пострадавшим от непогоды жителям Минска в Минскэнерго.
Удалось ли решить проблемы, в ведомстве впоследствии не сообщили. Также пока неясно, сколько абонентов электросетей остались без электричества.