В Новый год часть Минска остались без света 1 1.01.2026, 13:56

Это произошло из-за «зимней сказки».

Минскэнерго сообщило в 23:54 31 декабря, что часть жителей Минска на Новый год осталась без света. Это произошло из-за «определенных сложностей», которые принесла «зимняя сказка», сообщили в ведомстве.

«Из-за обильных снегопадов произошло налипание снега на провода линий электропередачи (ЛЭП). Ситуация осложнилась тем, что под тяжестью снега ветви деревьев опадают, задевая линии и вызывая короткие замыкания», – рассказали в Минскэнерго о причинах перебоев с электричеством.

В итоге без света на Новый год осталась часть жителей микрорайона Цнянка. В ведомстве заверили, что дежурные бригады, несмотря на наступление Нового года, принялись за устранение последствий «зимней сказки».

«Мы приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание и терпение в этот праздничный период. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в каждый дом», – обратились к пострадавшим от непогоды жителям Минска в Минскэнерго.

Удалось ли решить проблемы, в ведомстве впоследствии не сообщили. Также пока неясно, сколько абонентов электросетей остались без электричества.

