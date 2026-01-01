Первый удар по РФ в 2026 году: дроны поразили 10 объектов 1.01.2026, 13:59

Командующий Силами беспилотных систем Украины раскрыл подробности.

В новогоднюю ночь Силы беспилотных систем нанесли удары по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине России и на временно оккупированной врагом территории.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

«Первый НПЗ-2026 прикурил в 23:59 под бой червивых курантов, второй была нефтебаза - через 3-5 минут спустя», - рассказал «Мадяр».

По словам командующего, "визит вежливости" был нанесен Птицами СБС на 5 объектов в ВОТ и на 5 объектов в глубине болот, информирование о поражении которых осуществляет Генштаб ВСУ.

В частности речь идет о «ххх НПЗ (zzz край, РФ) - совместная операция Птиц 1 оц СБС и подразделения Граф, СБС; jjj нефтеналивная (Республика Катарстан, РФ), 1 оц СБС».

Также он указал на другие цели:

«нефтебаза Ровеньки (Луганская обл, ВОТ) - закрепление горящего эффекта повторно, 1 оц СБС;

ПС Ровеньки (Луганская обл, ВОТ);

РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардейское, АР Крым, ВОТ) - устройство для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей и управления движением;

РЛП АЭ Гвардейское (АР Крым, ВОТ) - радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения Гвардейское и позиционного района для размещения и подготовки запуска ОТРК «Искандер-М» и пусков БпЛА «Shahed», 1 оц СБС».

Кроме того, по данным Бровди, речь идет о «ПС Балашовка» (Запорожская обл, ВОТ); два пункта сосредоточения противника и склад ГСМ из состава 69 мсд и рембазы 283 мсп (Валуйки, Белгородская обл, рф); ЗРК ТОР (Донецкая обл, ВОТ) - третий уничтоженный ЗРК за сутки 31.12.25 в исполнении Птиц батальона «Asgard» 412 обр «Немезис».

