Самые необычные традиции празднования Нового года в мире: топ-7 стран

В Италии принято выбрасывать старые вещи из окон, а во Франции – осыпать друг друга конфетами.

Новый год – один древнейших праздников – отмечается во всем мире. Причем в некоторых странах его празднуют довольно необычно. Так, к примеру, в Италии принято выбрасывать старые вещи из окон, а во Франции – осыпать друг друга конфетами.

OBOZREVATEL предлагает узнать ознакомиться с самыми странными новогодними традициями, которые популярны у разных народов планеты.

Италия

Дед Мороз у итальянцев – Баббо Натале. Но подарки в новогоднюю ночь приносит не он, а добрая фея Бефана, которая оставляет их в чулках, подвешенных у камина. Непослушные дети получают щепотку золы или угля.

Праздничные угощения у итальянцев – орехи, чечевица и виноград, которые символизируют благополучие, здоровье и долголетие. 1 января принято приносить в дом воду из источника – вода с веточкой оливы является традиционным сувениром.

Выбрасывать старые вещи из окон – одна из самых популярных традиций в Новый год в Италии. В ход идут одежда, мебель, битая посуда, старые утюги и другие вещи.

Встретить в первый день нового года монаха, священника или маленького ребенка считается дурной приметой, зато горбатый пожилой мужчина сулит счастье.

Нидерланды

В Голландии Новый год принято встречать за праздничным столом в кругу семьи. К ужину подают особые новогодние печения и вафли, а также традиционный новогодний «слем», который готовят из молока, чая, сахара, цедры лимона, гвоздики, корицы, шафрана и мускатного ореха.

1 января по традиции многие нидерландцы отправляются в Гаагу, чтобы искупаться в ледяном Северном море.

В 12 часов ночи в Новый год в Амстердаме запускают многочисленные салюты.

На новогодние праздники по всей стране проходят клубные вечеринки, где играют знаменитые диджеи.

Британия

Традиция обмениваться открытками к Новому году зародилась именно в Англии. Первую новогоднюю открытку напечатали в 1843 году в Лондоне.

Дети, чтобы получить подарки, оставляют пустую тарелку на столе, а в башмачках – сено для ослика, на котором путешествует Санта Клаус.

В полночь в честь Нового года во всю мощь бьют в колокол. Считается, что в этот момент влюбленные должны поцеловаться под веткой омелы. А в домах открывают задние двери, чтобы выпустить старый год и впустить новый.

Франция

Французский Дед Мороз – Пер Ноэль – приезжает, как и у британцев, на ослике. Он кладет подарки в башмачки, которые дети оставляют у камина.

Самая популярная новогодняя традиция во Франции – поджигание рождественского полена, которое специально изготавливают на Рождество и держат в доме до Нового года.

Новый год отмечают в ресторанах или в гостях. К столу подают гусиную печень фуагра, запеченных индейку и гуся, кровяные колбасы, головы свиней с бобами, каштанами, фасолью, лобстеров, омаров, дичь.

Один из обычаев – надевать колпаки и осыпать друг друга конфетами. Популярное праздничное развлечение – лотерея.

По одной из версий, наряжать новогоднюю елку придумали именно во Франции. Украшенное к празднику дерево так понравилось французам, что они решили продолжить эту традицию. Вслед за ними идею подхватили и другие страны.

Финляндия

Самая большая провинция Финляндии – Лапландия – является родиной Санта Клауса, откуда он отправляется с подарками к детям всего мира.

После визита Санты, который оставляет подарки, пока все спят, в Финляндии начинается отсчет Нового года.

В праздник финны собираются за ужином. Ночью традиционно запускают новогодние салюты и устраивают массовые гулянья.

Япония

В Новый год в Японии звучат 108 ударов колокола. Считается, что каждый из них убивает один из пороков. Всего их шесть: злость, жадность, легкомыслие, глупость, нерешительность, зависть, – но каждый имеет по 18 оттенков.

Засмеяться в первые минуты после звона колокола считается хорошей приметой, которая приносит удачу.

К празднику японцы украшают двери веточками бамбука и сосны – чтобы счастье пришло в дом.

Дети встречают Новый год в новой одежде: по поверью, это приносит здоровье и удачу. Под подушку принято класть изображение парусника и семи волшебников – покровителей счастья.

Праздничные блюда: длинные макароны – символ долголетия, рис – достатка, карп – силы, фасоль – здоровья.

Популярный новогодний атрибут – кумаде –грабли из бамбука размером от 10 см до 1,5 м, которые являются символом счастья.

В первый день нового года люди выходят на улицу, чтобы встретить восход солнца и обменяться подарками.

Иран

Иранский Новый год отмечается 21 марта с наступлением праздника прихода весны Навруз. К этому дню принято проращивать зерна пшеницы, чечевицы или ячменя, которыми потом украшают дома.

В последнюю среду уходящего года иранцы разжигают костры, которые символизируют обновление и счастье.

Праздничный стол в Иране – Хавт-син – содержит семь ритуальных блюд: сабзех – ростки чечевицы или пшеницы; саману – сладкий пудинг из проросшей пшеницы; сиб – яблоко; сенджед – высушенные плоды лотоса; сир – чеснок; сомак – красные ягоды растения сумах; серкех – уксус.

С наступлением Нового года принято стрелять из ружья, после чего можно приступать к сладким угощениям.

