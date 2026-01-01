Лидеры ЕС: 2026 год может стать решающим для Европы 1 1.01.2026, 14:26

1,118

Об этом политики говорили во время новогодних обращений.

Европа должна решительнее отстаивать свои интересы, чтобы обеспечить мир и процветание в 2026 году в условиях вызовов, связанных с агрессией России, глобальным протекционизмом и изменением отношений с США.

Об этом сообщает Еuгастіѵ.

Европейцы завершают год под давлением сразу нескольких вызовов: Россия продолжает обстреливать Украину, фиксируются новые случаи саботажа подводных кабелей, а отношения с Вашингтоном осложняются.

«От Парижа до Варшавы лидеры блока демонстрировали смелость в своих обращениях в конце года, пытаясь совместить честность относительно масштаба вызовов, стоящих перед Европой, и одновременно продемонстрировать силу через единство»,- говорится в статье.

В своей новогодней речи канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что «ужасная» война, которая бушует на пороге Европы, представляет прямую угрозу свободе и безопасности континента.

«Мы все четче видим, что агрессия России была и является частью плана, направленного против всей Европы», - сказал Мерц.

Он добавил, что Германия ежедневно сталкивается с диверсиями, шпионажем и кибератаками.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил об ухудшении духа времени, характеризующегося «возвращением империй, разрушением международного порядка, миром торговых войн... и растущей нестабильностью».

Польский президент Кароль Навроцкий отметил, что мир всегда дороже войны, а Европа должна сохранять экономическую и военную устойчивость.

Мерц признал, что партнерство ЕС с США, которое долгое время служило гарантом безопасности, меняется, и подчеркнул: «Мы не зависим от милости великих держав».

Макрон добавил, что Франция будет защищать свои ценности человечности, мира и свободы, подчеркивая угрозы иностранного вмешательства накануне выборов.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес акцентировал на экономических достижениях страны, отвергнув призывы к досрочным выборам, а президент Италии Серджио Маттарелла призвал молодежь чувствовать ответственность за будущее страны.

Как отмечается в статье, способность Европы защищаться зависит от силы экономики, упрощения бюрократии, снижения налогов и доступности энергии.

