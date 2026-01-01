«Выручил известный композитор» 1 1.01.2026, 14:38

1,322

Фото: pixabay.com

Истории белорусов, которым помогли незнакомые люди.

В жизни не всегда получается рассчитывать только на себя, бывают ситуации, когда остается уповать или на чудо, или на помощь посторонних людей. Зачастую срабатывает второй вариант, и в памяти надолго сохраняется чувство благодарности. В период новогодних праздников, когда подводятся итоги и вспоминаются яркие моменты, журналисты попросили читателей рассказать, как им помогли незнакомые люди. Их добрые, забавные и местами с очень неожиданными поворотами истории рассказывает Onliner.

История № 1. «Застряли на берегу реки»

В марте 2025 года Алексей вместе с женой и знакомой выехали на природу. День стоял сухой и солнечный, было около нуля.

— Взяли мангал, шашлык, удочки и поехали в сторону Березины. Так как грунтовка была сухая, спустились на машине прямо к реке. Стали, как и положено, на определенном расстоянии от воды, но под горкой. Это, конечно, было фатальной ошибкой, — вспоминает тот мартовский день Алексей. — Пока я ловил рыбу и у нас готовилось мясо, начался ветер, небо затянуло тучами и лютыми хлопьями повалил снег. Мы начали рубиться в снежки, лепить снеговиков, пользуясь неожиданной переменой погоды в конце марта.

К вечеру, когда компания собралась ехать домой, оказалось, что дорога успела сильно размокнуть и покрыться липким подтаявшим снегом.

— Я попытался «залезть» на машине наверх, но меня стянуло, причем чуть ли не в самую воду. Стало ясно, что выбраться без помощи не получится. Тогда мы пошли на близлежащую ферму (нашли ее на карте), где среди доярок нашли единственного мужичка. Он проникся нашей историей, завел свою «Ниву», погрузил нас к себе и смело поехал вниз за нашей машиной.

Поначалу, по словам Алексея, все шло неплохо: хозяин «Нивы» взял их машину на сцепку и потащил вверх по склону.

— В какой-то момент его тоже стянуло вниз, почти в самую воду. Мы уже стали прикидывать варианты, где вообще можно заночевать, так как надежды выбраться не было. Но мужчина на «Ниве» решил не сдаваться и позвонил другу-трактористу. В общем, приехал трактор и вытащил сначала «Ниву», а потом и наше авто. Ему пришлось тащить машину «мордой» вниз (то еще удовольствие!), а мне — рулить, чтобы не улететь в валуны, разбросанные вдоль спуска. На силу поднялись! Мы, конечно, были по уши в грязи, уставшие, мокрые — но спасенные. Кстати, мужички — ни первый, ни второй — ничего не просили, но мы уже чисто из искренней благодарности собрали остатки налички у всех и сверху накинули вкусняшек — в итоге все остались довольны.

История № 2. «Спас меня и мой велик»

Анастасия вспомнила случай, произошедший с ней в 2017 году, когда случайно оказавшийся рядом человек пришел ей на помощь.

— Все случилось 19 сентября на Грушевке, в районе магазина «Кніжная шафа» (проспект Дзержинского, 9). В тот день я ехала на работу на велосипеде. Как раз в том месте был потенциально опасный участок, где возможны столкновения: велополоса начиналась сразу за пешеходным переходом, шла немного в гору, а рядом с ней — закрытый подземный переход с полностью ограниченным обзором и потоком людей. Я всегда спешиваюсь на переходах, и тот день не был исключением. Но из-за того, что дорога идет в гору, я стала набирать скорость, чтобы проехать этот подъем.

И тут словно из-под земли возник пьяный мужчина и танцующей походкой попер мне наперерез. Момент его появления из-за укрытия подземного перехода совпал со моментом, когда я давила на педаль в ее самой высокой точке. До внезапно появившегося пешехода оставалось метра два, и я, естественно, сразу нажала на ручной тормоз, потому что объехать мужчину не успела бы: слева была стена. Лучшим вариантом, конечно, было бы не тормозить. В общем, велик ушел в сальто задним колесом вперед и упал где-то сразу за столбом у подземного перехода, а я пролетела еще пару метров и упала головой на плитку.

К счастью, траектория была крутая, и я успела закрыть голову обеими руками — бо́льшая часть удара пришлась на них. Меня оглушило, и некоторое время я просто лежала на асфальте, пытаясь сообразить, что у меня цело, а что нет.

В это время, по словам Анастасии, к ней подошел тот пьяный мужчина, из-за которого она упала.

— Я привстала, села на колени и поняла, что у меня очень сильно болят руки, особенно левая, я не могла ею пошевелить. Я пролепетала что-то типа «У меня, наверное, рука сломана». В этот момент мужчина решил доказать, что рука не поломана, и со всей силы схватился за нее и потянул. Я заорала на всю улицу (спойлер: рука была сломана в локте) и, видимо, от болевого шока, стала терять сознание.

Именно в этот момент к Анастасии подошел незнакомый молодой человек, переместил ее на скамейку и вызвал скорую помощь. В какой-то момент девушка пришла в себя и даже успела перекинуться со спасителем несколькими фразами. Тот пообещал забрать ее велосипед к себе домой, дал свой номер телефона.

— В больнице мне наложили гипс на левую руку, проверили, нет ли сотрясения, и отпустили домой. Велик мы забирали вместе с мамой и, конечно, выразили нашу благодарность этому молодому человеку, который не прошел мимо и позаботился обо мне и моем велосипеде.

И если вдруг он сейчас читает эти строки, хочу еще раз сказать ему спасибо, я помню о вас до сих пор!

История № 3. «Не знала, как без денег добраться домой»

Люда вспомнила случай, когда летом 2020 года ей помогла совершенно незнакомая женщина. Это был обычный июньский день. Героиня, тогда еще студентка, проходила практику в лагере. И вдруг ее ужалил овод.

— Директор лагеря (кстати, огромное ей спасибо!) отреагировала мгновенно: вызвала скорую и отправила меня прямиком в минскую больницу. Капельница и несколько уколов привели меня в чувство. И вот тогда я поняла, что денег на обратную дорогу у меня просто нет. Совсем.

На помощь Люде пришла совершенно незнакомая женщина. Без лишних вопросов она дала девушке денег, чтобы та смогла добраться до дома. С тех пор прошло уже пять лет, но эту историю Люда до сих пор вспоминает с чувством благодарности.

История № 4. «Выручил известный композитор»

Сергей рассказал невероятную историю, финал которой явно не был бы настолько позитивным, если бы в ней не оказалось известного беларусского композитора Олега Елисеенкова.

Лето 2003 года, Крым. Сергей с женой и сыном-школьником поехали отдыхать дикарем в Гурзуф — уже полюбившийся им курортный город на побережье Черного моря. Семья сняла комнату у местной жительницы — приятной женщины, которая в прошлом работала поваром в легендарном «Артеке».

— Мы постоянно ездили на отдых в Крым, особенно любили Гурзуф. До сих пор помню запах кипарисов — казалось, этим ароматом было пропитано буквально все вокруг. Обычно, пока жена загорала, мы с сыном гуляли по набережной, покупали ему спортивную газету «Команда», играли в теннис в парке. И вот однажды, прогуливаясь по набережной, мы заметили знакомое лицо: это был известный композитор Олег Елисеенков. Оказалось, что вот так запросто среди отдыхающих можно встретить не просто земляка, а целого Олега Елисеенкова! Он был с супругой. Мы разговорились и вместе дошли до пляжа, где они обычно отдыхали.

По словам Сергея, эта внезапная встреча сыграла ключевую роль в последующих событиях.

— До отъезда оставалось всего пару дней. Мы, как обычно, пошли на пляж, а когда вернулись, увидели неожиданную картину: в комнате был жуткий беспорядок, все перевернуто, простыня висела прямо на светильнике. Пропали все ценные вещи: фотоаппарат, часы сына, мой первый в жизни сотовый телефон и все отложенные на обратную дорогу деньги. Единственная радость, что паспорта и билеты остались нетронутыми.

Сергей написал заявление в полицию, но, по его словам, это не особо помогло — типичная история для курортных городов.

— Я сидел и думал, где взять денег на обратную дорогу. И выходило так, что единственным человеком, которого я знал в Гурзуфе, был Олег Елисеенков. Мы с сыном пошли на тот пляж, где встретили его, и нам очень повезло: Олег Николаевич был там и уже собирался уходить. Узнав о нашей проблеме и просьбе одолжить денег, просто уточнил, какая сумма нам нужна. Если не ошибаюсь, он дал нам взаймы $ 40.

Олег Елисеенков

В день отъезда, видимо, чувствуя вину за случившееся, хозяйка комнаты отварила нам в дорогу три десятка (!) яиц и запекла целого цыпленка.

Уже после возвращения в Беларусь Сергей созвонился с Олегом Николаевичем и договорился о встрече.

— Композитор с супругой пригласили нас с сыном к себе домой на чай. Это была очень приятная встреча, полная теплых и смешных воспоминаний. Какое-то время мы созванивались, обменивались поздравлениями с праздниками. Олег Николаевич (композитора не стало в октябре 2024-го. — Прим.) запечатлелся в мой памяти интеллигентным, чутким и приятным человеком. А эта история — яркое напоминание о том, какими отзывчивыми могут оказаться совершенно незнакомые люди.

