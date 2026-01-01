Полина Шарендо-Панасюк: Я сторонница усиления давления на режим Лукашенко 2 1.01.2026, 14:58

Диктатор опасен для всей Европы.

Накануне Нового года журналисты «Радыё Рацыя» решили поинтересоваться, как устраиваются белорусские политзаключенные за границей, что они думают о новых освобождениях и о проблемах, которые возникают в связи с этим.

Журналисты поговорили с известной активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшей политзаключенной Полиной Шарендо-Панасюк.

— Как вы устроились в жизни после освобождения?

— Вряд ли здесь можно говорить об устройстве. Я просто вернулась к нормальной жизни. Дети, семья. Просто возвращение к той жизни, которой я жила до захвата в плен.

— Но до захвата в плен вы активно занимались политической деятельностью. Как сейчас обстоят с этим дела?

— Понятно, что заниматься той политической деятельностью, которой я занималась в Беларуси, можно только в Беларуси. За границей, конечно, это уже совсем другая деятельность. Она тоже связана с политикой. Конечно, я продолжаю считать себя белорусским политиком, но это уже другой уровень, другие возможности и другие методы по сравнению с теми, которые были в Беларуси.

— Чем сейчас вы занимаетесь для того, чтобы в Беларуси произошли перемены?

— На данный момент я активно встречаюсь с европейскими политиками, от которых зависит внешняя политика Евросоюза в отношении режима Лукашенко. Я призываю к тому, чтобы давление на этот режим продолжалось, чтобы не было снятия санкций, потому что этот режим опасен для всей Европы; я доношу это и до европейцев.

— С кем из европейских чиновников вы встречались, кому доносили свою позицию?

— Это были недавние встречи в Европейском парламенте с высокопоставленными чиновниками. Также я встречалась с европейскими послами и, конечно, с общественными деятелями, журналистами, которые тоже влияют на общественное мнение в Европе, чтобы это мнение было благожелательным к Беларуси, к белорусскому демократическому движению.

— Вы просите продолжать давление на режим, но не все с этим согласны. Часть белорусских политиков считает, что затягивание пояса приведет лишь к тому, что Беларусь полностью попадет под влияние России. Так, например, считает команда Бабарико–Колесниковой. Так считает Зянон Пазняк.

— Команда Бабарико–Колесниковой уже проявила себя на недавней пресс-конференции — просто опозорилась, не дав четкого ответа на вопрос «чей Крым». Это как лакмусовая бумажка. Эти люди не могут занять ясную позицию в этой агрессивной войне России против Украины, они говорят, что там еще не все однозначно. После этой конференции какое у них есть моральное право представлять себя как людей, которые будут определять политику демократического движения Беларуси? Кто они такие? Ни Мария Колесникова, ни Виктор Бабарико до 2020 года в политике практически не участвовали. Мария Колесникова жила в Германии. Виктор Бабарико, занимая хорошую должность, едва ли не гордился общественным строем в Беларуси.

Зянона Пазняка я очень уважаю как политика: он многое сделал в конце 80-х — начале 90-х для возрождения национального сознания белорусов. Но человек уже 30 лет не был в Беларуси, и я не уверена, насколько он ориентируется в том, что происходит в стране, насколько все его высказывания сформированы его собственной мыслью, а не кем-то вложены ему в уши. Я с удивлением услышала, что Зянону Пазняку от Лукашенко было поздравление. О чем тут дальше можно говорить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com