Путина в новогоднем поздравлении заменили агентом ИИ? 1.01.2026, 15:42

На видео заметили «проколы».

Новогоднее поздравление российского диктатора Владимира Путина жителям России могло быть сгенерировано при помощи искусственного интеллекта. Такую возможность сейчас активно обсуждают в социальных сетях и мессенджерах, пишет Диалог.UA.

Пользователи Интернета отмечают, что в своем новогоднем обращении к россиянам Путин 31 декабря 2025 года впервые за последние много лет не сказал, что «год был тяжелым».

Кроме того, в кремлевском видео обращает на себя внимание не очень обычный облик российского диктатора, а рукава его пальто выглядят пустыми, к тому же голова Путина на видео двигается как бы отдельно от туловища.

Все это, а также некоторые другие признаки заставляют многих пользователей социальных сетей и мессенджеров думать, что новогоднее поздравление Путина создано при помощи искусственного интеллекта. С этим согласны и многие жители России.

