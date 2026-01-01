Белорус поговорил с новым мэром Нью-Йорка на его инаугурации 1 1.01.2026, 15:49

1,678

Зохран Мамдани

Фото: Getty Images

Зохран Мамдани вступил в должность 1 января.

В Нью-Йорке 1 января официально вступил в должность мэра Зохран Мамдани — самый молодой глава города за более чем 100 лет и первый мусульманин на этом посту. Его привели к присяге на старой станции метро. Свидетелем этого события стал беларус Василий Шаптун, который даже перекинулся несколькими словами с политиком — встречу с Мамдани он показал в сторис в Instagram, пишет «Зеркало».

Беларус Василий Шаптун, который живет в Нью-Йорке и работает эксперт-консультантом в Uber AI Solutions, побывал на инаугурации Зохрана Мамдани, который вступил в должность мэра рано утром 1 января. Он выложил в соцсети видео своей короткой встречи с политиком.

Инаугурация Зохрана Мамдани. 1 января 2026 года

Фото: instagram.com/vasilyshaptunofficial

В ролике Василий попросил Мамдани «сказать что-нибудь».

— Приятно с вами встретиться, спасибо, — ответил тот.

34-летний иммигрант из Уганды Зохран Мамдани, избранный на должность 112-го мэра Нью-Йорка, — самый молодой градоначальник и первый мусульманин на этом посту. Он член Демократической партии США, пишет CNN.

«Это настоящая честь и привилегия всей моей жизни», — заявил Зохран Мамдани сразу после принесения присяги.

Церемония прошла на платформе старой станции метро City Hall на Манхэттене. Эта архитектурная жемчужина с арочными потолками, витражными фонарями и латунными люстрами закрыта с 1945 года и недоступна для публики, за исключением редких экскурсий. Она была одной из 28 первых станций нью-йоркского метро, открытых в 1904 году, и символизировала эпоху инноваций и роста города.

Мамдани отметил, что выбранное место «подчеркивает значение общественного транспорта для жизнеспособности, здоровья и исторического наследия нашего города». Присягу он принес на Коране.

Во время своей избирательной кампании Мамдани обещал жителям Нью-Йорка создать универсальную систему ухода за детьми, заморозить арендную плату примерно для 2 миллионов человек и сделать городские автобусы «быстрыми и бесплатными».

В то же время амбициозная программа Мамдани вызывает и скепсис, отмечает CNN. Для финансирования своих инициатив он предлагает повысить налоги для состоятельных жителей, однако реализовать это возможно лишь при поддержке законодательного собрания штата и губернатора. Хотя Нью-Йорк сейчас находится в относительно устойчивом экономическом положении, работающие горожане по-прежнему сталкиваются с ростом стоимости жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com