Белорус поговорил с новым мэром Нью-Йорка на его инаугурации
- 1.01.2026, 15:49
Зохран Мамдани вступил в должность 1 января.
В Нью-Йорке 1 января официально вступил в должность мэра Зохран Мамдани — самый молодой глава города за более чем 100 лет и первый мусульманин на этом посту. Его привели к присяге на старой станции метро. Свидетелем этого события стал беларус Василий Шаптун, который даже перекинулся несколькими словами с политиком — встречу с Мамдани он показал в сторис в Instagram, пишет «Зеркало».
Беларус Василий Шаптун, который живет в Нью-Йорке и работает эксперт-консультантом в Uber AI Solutions, побывал на инаугурации Зохрана Мамдани, который вступил в должность мэра рано утром 1 января. Он выложил в соцсети видео своей короткой встречи с политиком.
В ролике Василий попросил Мамдани «сказать что-нибудь».
— Приятно с вами встретиться, спасибо, — ответил тот.
34-летний иммигрант из Уганды Зохран Мамдани, избранный на должность 112-го мэра Нью-Йорка, — самый молодой градоначальник и первый мусульманин на этом посту. Он член Демократической партии США, пишет CNN.
«Это настоящая честь и привилегия всей моей жизни», — заявил Зохран Мамдани сразу после принесения присяги.
Церемония прошла на платформе старой станции метро City Hall на Манхэттене. Эта архитектурная жемчужина с арочными потолками, витражными фонарями и латунными люстрами закрыта с 1945 года и недоступна для публики, за исключением редких экскурсий. Она была одной из 28 первых станций нью-йоркского метро, открытых в 1904 году, и символизировала эпоху инноваций и роста города.
Мамдани отметил, что выбранное место «подчеркивает значение общественного транспорта для жизнеспособности, здоровья и исторического наследия нашего города». Присягу он принес на Коране.
Во время своей избирательной кампании Мамдани обещал жителям Нью-Йорка создать универсальную систему ухода за детьми, заморозить арендную плату примерно для 2 миллионов человек и сделать городские автобусы «быстрыми и бесплатными».
В то же время амбициозная программа Мамдани вызывает и скепсис, отмечает CNN. Для финансирования своих инициатив он предлагает повысить налоги для состоятельных жителей, однако реализовать это возможно лишь при поддержке законодательного собрания штата и губернатора. Хотя Нью-Йорк сейчас находится в относительно устойчивом экономическом положении, работающие горожане по-прежнему сталкиваются с ростом стоимости жизни.