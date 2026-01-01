закрыть
«Я хочу жить»: россиянин обклеил дом табличками с просьбой сдаться в плен

1
  • 1.01.2026, 15:55
  • 4,298
ВСУ без сопротивления взяли российского солдата.

На Харьковщине, на Лиманском направлении, российский военный проник в заброшенный дом и разместил на окнах самодельные таблички с просьбой взять его в плен. Об этом сообщил 16-й армейский корпус ВСУ.

Дом с надписями заметили операторы беспилотников подразделения «Феникс» батальона «Воля» во время аэроразведки. На куске картона на русском языке было написано:

«Пажалуста заберити меня в плен, я хочу жить (орфография сохранена - ред.)».

После обнаружения военнослужащего оператор дрона передал ему четкие инструкции по безопасной сдаче в плен и дальнейших действий. Впоследствии к операции присоединилось спецподразделение «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады, которое без сопротивления задержало российского солдата.

