«Я хочу жить»: россиянин обклеил дом табличками с просьбой сдаться в плен 1 1.01.2026, 15:55

4,298

ВСУ без сопротивления взяли российского солдата.

На Харьковщине, на Лиманском направлении, российский военный проник в заброшенный дом и разместил на окнах самодельные таблички с просьбой взять его в плен. Об этом сообщил 16-й армейский корпус ВСУ.

Дом с надписями заметили операторы беспилотников подразделения «Феникс» батальона «Воля» во время аэроразведки. На куске картона на русском языке было написано:

«Пажалуста заберити меня в плен, я хочу жить (орфография сохранена - ред.)».

После обнаружения военнослужащего оператор дрона передал ему четкие инструкции по безопасной сдаче в плен и дальнейших действий. Впоследствии к операции присоединилось спецподразделение «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады, которое без сопротивления задержало российского солдата.

