Рецепт «похмельного» супа за 15 минут, который возвращает к жизни

Рецепт «похмельного» супа за 15 минут, который возвращает к жизни6
- 1.01.2026, 15:59
- 3,108
Это идеальное блюдо, способное сотворить чудо 1 января.
Утро после бурного празднования - это всегда вызов. Горячий, наваристый и немного кисленький суп способен сотворить чудо там, где бессильны кофе и минералка.
Как приготовить суп, который вернет вас к жизни - читайте в материале РБК-Украина.
Почему именно суп?
Секрет прост: организм нуждается не только в жидкости, но и в восстановлении электролитного баланса (солей), который нарушил алкоголь. Густой мясной навар запускает работу желудка, а кислота помогает расщепить токсины. Предлагаем вам рецепт «скорой помощи» - ленивой солянки из того, что осталось на столе.
Это идеальное блюдо для 1 января: вам не надо варить бульон часами, а все ингредиенты - это остатки вчерашней нарезки.
Почему это работает лучше таблеток?
Рассол и соленья
Главные ингредиенты супа. Они мгновенно пополняют запасы натрия и калия, снимая мышечные спазмы и "туман" в голове.
Горячий жир
В умеренном количестве животные жиры обволакивают желудок и успокаивают его, давая длительное ощущение сытости.
Витаминная бомба
Лимон и зелень в конце приготовления дают ударную дозу витамина С, который помогает печени выводить продукты распада этанола.
Рецепт «спасительного супа» за 15 минут
Вам не придется стоять у плиты долго, вы используете все готовое.
Ингредиенты (на 2 порции):
Мясные остатки: 200-300 г (все, что осталось на тарелке с нарезкой: колбаса, ветчина, запеченная курица, буженина, охотничьи колбаски).
Соленые огурцы: 2-3 шт. (квашеные лучше маринованных).
Лук репчатый: 1 шт.
Томатная паста: 1 ст. л. (или остатки кетчупа).
Вода: 1-1,5 л.
Рассол из огурцов: 0,5 стакана.
Для подачи: лимон, оливки, сметана, зелень.
Приготовление:
Нарежьте лук мелкими кубиками, а все мясные продукты - соломкой или небольшими кусочками. Соленые огурцы также нарежьте соломкой или натрите на терке (так они дадут больше вкуса).
В кастрюле с толстым дном разогрейте немного растительного масла. Бросьте туда лук, обжарьте до прозрачности (2 мин). Добавьте мясную нарезку и жарьте еще 3 минуты, чтобы вытопился жир и появился аромат копченостей.
Бросьте к мясу огурцы и томатную пасту. Перемешайте и протушите все вместе еще 2 минуты. Это раскроет вкус томатов и смягчит огурцы.
Залейте содержимое кастрюли кипятком. Доведите до кипения и варите на среднем огне 5-7 минут. Этого достаточно, чтобы вкусы объединились.
За минуту до конца влейте в кастрюлю полстакана огуречного рассола. Это придаст супу ту самую животворную кислинку. Попробуйте на соль (скорее всего, досаливать не придется). Выключайте огонь.