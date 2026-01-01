ГУР: Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин жив

ГУР: Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин жив11
Украинские разведчики переиграли спецслужбы России и получили полмиллиона долларов
Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин жив. Его убийство заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в четверг, 1 января.
Разведка опубликовала видео с Капустиным (White Rex), на котором командир Спецподразделения «Тимур» докладывает главе ГУР Кириллу Буданову о проведении специальной операции и недопущении убийства командира РДК.
Отмечается, что указанная операция ГУР продолжалась более месяца. Заказчики и исполнители «убийства» Капустина установлены.
Кроме того, украинская разведка получила средства, выделенные российскими спецслужбами для реализации преступления.
«По состоянию на сейчас, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач», — доложил командир Тимура.
Буданов поздравил Капустина «с возвращением к жизни» и заявил, что полученные от россиян средства за его ликвидацию пошли на помощь спецподразделениям ГУР.
В свою очередь командир РДК заявил, что его временное отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач военными корпуса.
27 декабря РДК сделало заявление о гибели своего командира и основателя Дениса Капустина. В сообщении говорилось, что причиной смерти стала атака FPV-дрона на Запорожском направлении фронта.