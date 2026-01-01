На валютном рынке Беларуси в январе ожидаются перемены 1 1.01.2026, 16:20

2,040

Эксперты озвучили прогноз на этот год по курсу доллара.

Экономист Александр Козлов прогнозирует перемены в начале 2026 года на белорусском валютном рынке. «Уровень 3 рубля — это психологическая отметка, и я не думаю, что в начале года рынок ее уверенно перешагнет», — ожидает аналитик. «Зеркало» рассказывает, какие прогнозы по валютному рынку делают другие эксперты.

«Если говорить конкретно о Беларуси, то в январе я не вижу предпосылок для резких движений. Доллар, скорее всего, будет находиться в диапазоне 2,9−3 белорусского рубля. Уровень 3 рубля — это психологическая отметка, и я не думаю, что в начале года рынок ее уверенно перешагнет», — спрогнозировал ранее Александр Козлов.

Последние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в 2025 году (они были 30 декабря) завершились тем, что доллар подорожал на 0,35% — до 2,9027 рубля, а российский рубль подешевел на 0,51% — до 3,7058 рубля за 100 российских рублей. Торги евро не проводились, курс этой валюты — 3,465 рубля.

Эксперты проекта Мониторинг экономики Беларуси прогнозируют, что из-за более высокой инфляции в Беларуси по сравнению с Россией в 2026 году белорусский рубль может ослабнуть на 3−7% в целом к корзине иностранных валют.

Если доллар в России будет стоить 85−90 рублей, то к концу 2026 года курс этой же валюты в Беларуси может составить 3,3−3,5 рубля. А если в РФ доллар достигнет отметку в 100 рублей, то в нашей стране возможно его подорожание до 3,6−3,8 рубля.

Эксперты проекта Мониторинг экономики Беларуси отмечают высокую неопределенность на валютном рынке, но считают, что рекордные золотовалютные резервы Нацбанка позволяют удерживать ситуацию на нем под контролем. При этом более активная продажа валюты населением может привести к более крепкому рублю, чем ожидается.

Аналитики Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) касательно среднегодового курса доллара в Беларуси прогнозируют, что в 2025-м он ожидается на уровне 3,1 рубля, в 2026-м — 3,4, в 2027-м — 3,6, а в 2028-м — 3,7.

«Средний курс белорусского рубля в 2026 году прогнозируется на уровне 3,32 рубля за доллар. Умеренное ослабление курса связано с ростом импорта и сокращением экспорта товаров на фоне сохранения чистой продажи валюты населением, поддерживающей курс», — ожидают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

В 2025-м доллар, как прогнозируют аналитики, будет стоить 3,08 рубля, в 2027-м — 3,66 рубля, а в 2028-м — 3,89 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com