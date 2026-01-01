Финляндия обнаружила подсанкционный груз на задержанном из-за повреждения подводного кабеля судне 4 1.01.2026, 16:27

3,674

Подробности.

Финская таможня сообщила, что на борту грузового судна Fitburg, задержанного по подозрению в повреждении подводного кабеля связи между Хельсинки и Таллинном, были обнаружены стальные изделия, на которые распространяются международные санкции.

Об этом пишет ERR.

Как известно, судно Fitburg было взято под контроль финскими органами в среду, 31 декабря, после обнаружения повреждения коммуникационного кабеля компании Elisa.

По данным финской таможни, расследование установило наличие в грузе судна санкционированных стальных изделий. Вечером 31 декабря в порту работали вооруженные представители власти, которые выгружали предметы с корабля. Доступ в порт был временно ограничен.

Как отмечается, во время осмотра судна правоохранители обследовали капитанский мостик и изъяли крупный предмет. Также на корме корабля был замечен ржавый якорь, который, по предварительным данным, мог вызвать повреждение кабеля связи.

Расследование находится на начальной стадии. Полиция пока не комментирует возможную связь инцидента с действиями других государств.

Также в предыдущие дни были повреждены еще три кабеля – то есть в целом пять подводных кабелей, идущих из Эстонии, столкнулись с перебоями в работе.

Европейская комиссия внимательно следит за инцидентом, написала в соцсети X комиссар ЕС по вопросам технологий Хенна Вирккунен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com