Погода в Беларуси резко изменится 1.01.2026, 16:43

2,366

Оранжевый уровень опасности объявлен на 2 января.

Во многих районах Беларуси 2 января ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, метель, заносы на дорогах. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Специалисты предупредили о неблагоприятном явлении, объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью и утром 2 января во многих районах республики ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, метель, на дорогах заносы, усиление южного ветра порывами 15-18 м/с.

Погода в ближайшие сутки резко изменится, потеплеет: минимальная температура воздуха по западу страны составит от 0 до минус 8 градусов.

2 января будет преобладать облачная погода. Временами снег, утром и днем по западной половине с мокрым снегом. Ночью и утром во многих районах сильный снег, метель, на дорогах заносы. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный порывистый, ночью и утром во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от минус 17 по востоку до 0 по юго-западу, максимальная днем от минус трех до плюс 1 градуса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com