Зачем россиянам понадобилось идти на эту рискованную авантюру?

Итак, по мнению ЦРУ резиденцию Путина никто не атаковал. Получается, что российский президент просто пытался обмануть своего американского визави. Тому это вряд ли понравится. Никто не любит, когда им манипулируют – и тем более этого не любят нарциссы. Выглядеть идиотом? Нет уж, увольте!

Ключевой вопрос – зачем россиянам понадобилось идти на эту рискованную авантюру? Неужели они так боялись итогов встречи Зеленского с Трампом, что пустились во все тяжкие, не думая о завтрашнем дне – лишь бы поломать украинский сценарий?..

Ну либо они там настолько заврались, что по-другому просто уже не умеют. Это трудно себе представить, но иногда мне кажется, что это именно так. Они врут не ради достижения каких-то целей, а просто автоматически.

Аббас Галлямов, Telegram

