1 января 2026, четверг, 17:31
Белорусы спорят из-за новогодних салютов

  • 1.01.2026, 17:11
Белорусы спорят из-за новогодних салютов

Есть два лагеря.

В Сети разгорелся спор вокруг новогодних салютов. Одни белорусы призывают звонить в «102» и жаловаться на залпы, другие не понимают, зачем портить праздник, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Люди напоминают: есть маленькие дети, животные — им не объяснишь, что кому-то важно самоутвердиться количеством выстрелов во дворе.

Противники салютов говорят о вреде: шум, вспышки, стресс, панические атаки, загрязнение воздуха и риск для птиц и животных. При этом подчёркивают — портить праздник никому не хотят.

