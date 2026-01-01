Белорусы спорят из-за новогодних салютов 1.01.2026, 17:11

Есть два лагеря.

В Сети разгорелся спор вокруг новогодних салютов. Одни белорусы призывают звонить в «102» и жаловаться на залпы, другие не понимают, зачем портить праздник, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Люди напоминают: есть маленькие дети, животные — им не объяснишь, что кому-то важно самоутвердиться количеством выстрелов во дворе.

Противники салютов говорят о вреде: шум, вспышки, стресс, панические атаки, загрязнение воздуха и риск для птиц и животных. При этом подчёркивают — портить праздник никому не хотят.

