Почти половина американцев не поддерживает политику Трампа относительно Украины 1.01.2026, 17:18

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Опрос проводился на фоне встречи с Зеленским.

49% американцев недовольны подходами президента США Дональда Трампа по урегулированию войны между Россией и Украиной. Об этом свидетельствует опрос, проведенный The Economist/YouGov в конце декабря 2025 года, пишет The Hill.

Согласно опросу, действия Трампа в отношении Украины и России:

49% - «скорее не одобряют» или «категорически не одобряют;

30% - «скорее одобряют» или «полностью одобряют»;

20,5% - не определились.

Опрос проводился с 26 по 29 декабря среди 1550 респондентов, погрешность составляет 3,6 процентного пункта.

«В первый год второго срока Трампа его администрация настойчиво добивалась прекращения войны в Украине, но без особого успеха», — говорится в материале.

Опрос проводился на фоне встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, которая состоялась 28 декабря во Флориде. Во время совместного выступления Трамп заявил, что прогресс достигнут в 95% вопросов, при этом отметив, что вопрос территорий остается самым сложным.

В опросе The Economist/YouGov 27% респондентов заявили, что, по их мнению, на тот момент Россия имела преимущество в войне, 6% считали, что преимущество было на стороне Украины, а 44% не могли определить, какая сторона имела преимущество. 24% респондентов не были уверены в том, какая именно сторона имела преимущество.

28 декабря 2025 года Зеленский и Трамп провели седьмую за год встречу во Флориде, во время которой обсудили параметры мирного плана. После переговоров украинский президент сообщил, что 20-пунктный план в целом согласован на 90%, а гарантии безопасности со стороны США — на 100%. Гарантии в формате США-Европа-Украина, по его словам, согласованы почти полностью, тогда как план восстановления Украины находится на стадии финализации.

