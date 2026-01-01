Белоруски напряглись из-за «года женщины»4
Ждать подвоха?
Лукашенко объявил следующий год посвященным женщинам, но вместо радости в соцсетях и чатах поднялась волна тревоги. Пока по телевизору рисуют красивые картинки, сами белоруски делятся совсем не праздничными предчувствиями, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».
О чем пишут в соцсетях:
«Вкалывай за троих»: Многие боятся, что за красивым названием стоит репродуктивное давление и нелепые конкурсы на заводах в духе «успей родить троих без отрыва от станка».
Урезание декрета: Есть опасения, что под соусом «женщины сами хотят строить карьеру» могут сократить декретный отпуск.
Медицина и запреты: На фоне сокращения бюджета на социалку поползли слухи об ограничении контрацептивов и даже запрете абортов.
Психологи или «каратели»? Женщины мечтают о реальной помощи при послеродовой депрессии, но боятся, что господдержка превратится в обязаловку и контроль со стороны органов.
В итоге многие задаются вопросом: этот год — дань уважения или просто попытка выжать из женщин еще больше ресурсов?