На росТВ прозвучала неудобная правда о войне
- 1.01.2026, 17:50
Видеофакт.
К концу четвертого года войны в российских телеэфирах стала звучать откровенная крамола о происходящем. Пропагандисты неожиданно признали, что на сегодняшний день российские войска контролируют меньшую часть территории Украины, чем в первые месяцы вторжения. Резонансное заявление прозвучало в эфире пропагандистской программы «Место встречи» на государственном телеканале НТВ, заметил «Диалог».
Над рассказами Генштаба РФ и диктатора Владимира Путина об «успешном продвижении» российских войск в Украине в студии уже открыто иронизируют. Один из приглашенных экспертов указал на то, что ВС РФ не способны вернуть Херсон и другие территории, которые были оставлены в 2022 году.
«Вы только что сказали, что наши солдаты не поймут, если мы остановимся на полпути. А украинские поймут? Извините, но они пока ничего не проиграли! Мы Херсон вернули? Сколько времени мы берем Лиман, который оставили за два дня? Еще раз: территории, которые мы оставили за два дня, мы не можем вернуть до сих пор!» — заявил гость программы.