На росТВ прозвучала неудобная правда о войне 1.01.2026, 17:50

2,190

Видеофакт.

К концу четвертого года войны в российских телеэфирах стала звучать откровенная крамола о происходящем. Пропагандисты неожиданно признали, что на сегодняшний день российские войска контролируют меньшую часть территории Украины, чем в первые месяцы вторжения. Резонансное заявление прозвучало в эфире пропагандистской программы «Место встречи» на государственном телеканале НТВ, заметил «Диалог».

Над рассказами Генштаба РФ и диктатора Владимира Путина об «успешном продвижении» российских войск в Украине в студии уже открыто иронизируют. Один из приглашенных экспертов указал на то, что ВС РФ не способны вернуть Херсон и другие территории, которые были оставлены в 2022 году.

«Вы только что сказали, что наши солдаты не поймут, если мы остановимся на полпути. А украинские поймут? Извините, но они пока ничего не проиграли! Мы Херсон вернули? Сколько времени мы берем Лиман, который оставили за два дня? Еще раз: территории, которые мы оставили за два дня, мы не можем вернуть до сих пор!» — заявил гость программы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com