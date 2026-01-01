Фильмы на Новый год: что посмотреть для праздничного настроения 1 1.01.2026, 18:07

Подборка лучших фильмов про Новый год и Рождество.

Новый год – один из самых любимых праздников, а какой праздник может обойтись без хорошего кино? Новогодние фильмы - это особенный жанр кино, в которых возможны самые невероятные чудеса, а циничные герои перевоспитываются и проникаются любовью к близким и зимнему празднику. «Униан» подготовил подборку лучших фильмов про Рождество и Новый год, которые наполнены атмосферой праздника и невероятными приключениями.

Один дома, 1990, США

Культовая кинокомедия - один из самых известных рождественских фильмов в мире. Многодетная семья так спешит на рождественский рейс в Европу, что забывает дома сына Кевина. Кевин радуется возможности встретить праздник так, как он захочет, но его дом привлек пару грабителей. Кевин составляет план, который должен помочь ему проучить нерадивых преступников.

Реальная любовь, 2003, США, Великобритания, Франция

Фильм рассказывает историю девяти пар, жизни которых переплетаются на рождественские праздники. Кто-то решает разойтись, а кто-то находит общий язык и искренне влюбляется. Настоящие искренние чувства в рождественских декорациях никого не оставят равнодушным.

Гринч - похититель Рождества, 2000, США

Жители сказочного городка Ктограда очень любят праздновать Рождество. Однако зеленое одинокое существо Гринч ненавидит этот праздник и всех горожан за то, что над ним насмехались. Рождественское настроение жителей ужасно раздражает Гринча, и он решает украсть их праздник.

12 рождественских свиданий, 2011, США

Главная героиня Кейт рассталась со своим парнем и переживает кризис личной жизни. Она хочет вернуть бывшего, но соглашается на свидание вслепую с незнакомцем. Кейт надеется, что свидание окажется неудачным и она как можно быстрее покончит с этим, чтобы попытаться еще раз завоевать бывшего возлюбленного. Но судьба предоставляет ей еще один шанс, и с двенадцатым ударом часов, у нее появляется возможность пережить Рождество снова - целых 12 раз.

Чудо на 34-й улице, 1994, США

Шестилетняя девочка Сьюзан не верит в Санту, ведь мама рассказала ей, что никакого доброго волшебника не существует. Правда девочка все равно составила список пожеланий для Санта Клауса, хоть и не верит, что ее мечты осуществятся. Девочка не имеет папы, и очень хочет, чтобы у неё появился отец и братик. Ей предстоит убедиться, что Санта действительно умеет выполнять желания.

