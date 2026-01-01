Массовые протесты в Иране: демонстранты подожгли военную базу 5 1.01.2026, 18:29

2,890

Протесты набирают силу.

Уличные протесты в Иране начались несколько дней назад и достигли большого размаха. Разъярённые демонстранты в новогоднюю ночь подожгли опорный пункт «Басидж» в Ченаре, сообщает Bild.

Военизированное ополчение «Басидж» входит в состав КСИР — Корпуса стражей исламской революции. Режим мулл использует его для подавления протестов.

Протесты начались в выходные, когда торговцы большого базара Тегерана выступили против стремительной инфляции, закрыв свои лавки. Сотни владельцев магазинов в иранской столице и других городах последовали призыву к забастовке. Затем протест превратился в движение, мотивированное широкой системной критикой режима. Он распространился на университеты и на улицы, протестовать выходят миллионы людей. Многие призывают к реставрации монархии. Звучат лозунги вроде: «Это последний бой, [шах] Пехлеви вернётся».

Силы безопасности во многих местах отвечали применением слезоточивого газа и задержаниями. Согласно подтверждённым сообщениям, в ходе столкновений студенты и молодёжь подвергались полицейскому насилию.

Один из главных факторов расширения и усиления протестов — роль торговцев. Именно они когда-то были опорой исламской революции 1979 года и именно они стабилизировали режим. Без них муллы теряют социальную и экономическую опору. Справится ли иранский режим с этим вызовом — пока неясно.

Сын последнего шаха Реза Пехлеви, находящийся за границей, поприветствовал демонстрации и призвал безопасности Ирана не выступать против населения. Он видит в нынешнем моменте исторический шанс для перемен.

