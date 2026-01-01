Лукашенко подвели 1 Александр Фридман

То ли собственная интуиция, то ли «старшие братья» из Москвы.

The Wall Street Journal утверждает, что американские спецслужбы пришли к выводу, что Украина не наносила удар по резиденции Путина. Официального подтверждения этой информации пока нет (и оно может так и не появиться), однако неожиданный репост антипутинской статьи из издания The New York Post, сделанный Трампом в Truth Social, говорит сам за себя.

В Кремле, похоже, стали жертвой собственной самонадеянности и просчитались с дешёвой и весьма топорной провокацией. Посмотрим, как теперь поведёт себя Трамп, который и сам не прочь соврать или приврать, но явно не в восторге, когда его держат за идиота. Для Трампа это своеобразный момент Буша-младшего, который также в течение определённого времени и вполне искренне хотел верить «дорогому Владимиру», беззастенчиво лгавшему ему прямо в лицо. Возможно, первым опытом 2026 года для российских руководителей станет постижение смысла пословицы «хорошо смеётся тот, кто смеётся последним»: Сторонникам более жёсткого курса по отношению к России в администрации Трампа (Марко Рубио),

Украине и её европейским партнёрам сейчас предоставляется хороший шанс перетянуть одеяло на себя.

Любопытна в этой связи и история «шептуна Путина» Лукашенко, бросившегося на защиту российского президента и попытавшегося вновь выступить в роли инсайдера из Кремля. Его подвели — то ли собственная интуиция, то ли «старшие братья» из Москвы. Дополнительных очков на американском направлении он вчера не заработал: иногда лучше молчать, чем говорить. Особенно в случае «сказок валдайского леса».

Александр Фридман, Telegram

