Американские спецслужбы опровергают фейк об атаке ВСУ на резиденцию Путина 1.01.2026, 18:53

ЦРУ доложило об этом Трампу.

Вооруженные силы Украины не пытались убить Путина и не целились в его резиденцию в ходе атаки 29 декабря. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, знакомых с данными спецслужб. По словам одного из источников, ВСУ стремились поразить военный объект, который также находится в Новгородской области, что не вблизи валдайской резиденции Путина Ужи́н.

31 декабря президент США Дональд Трамп опубликовал ссылку на колонку New York Post под названием «Воинственные заявления Путина о „атаке“ показывают, что именно Россия стоит на пути к миру», где говорилось, что удара по резиденции, скорее всего, не было.

Собеседник WSJ отметил, что глава Белого дома выложил этот пост после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф доложил ему о выводах разведки.

В Кремле ранее отказались предъявлять доказательства атаки на резиденцию Путина и назвали сомнения по этому поводу «безумными».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com