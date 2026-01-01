Американские спецслужбы опровергают фейк об атаке ВСУ на резиденцию Путина
- 1.01.2026, 18:53
ЦРУ доложило об этом Трампу.
Вооруженные силы Украины не пытались убить Путина и не целились в его резиденцию в ходе атаки 29 декабря. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, знакомых с данными спецслужб. По словам одного из источников, ВСУ стремились поразить военный объект, который также находится в Новгородской области, что не вблизи валдайской резиденции Путина Ужи́н.
31 декабря президент США Дональд Трамп опубликовал ссылку на колонку New York Post под названием «Воинственные заявления Путина о „атаке“ показывают, что именно Россия стоит на пути к миру», где говорилось, что удара по резиденции, скорее всего, не было.
Собеседник WSJ отметил, что глава Белого дома выложил этот пост после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф доложил ему о выводах разведки.
В Кремле ранее отказались предъявлять доказательства атаки на резиденцию Путина и назвали сомнения по этому поводу «безумными».