Синоптик Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в январе 2026 года

Второй месяц зимы обещает быть теплым.

Январь 2026 года в Беларуси ожидается относительно тёплым и снежным. Известный синоптик Дмитрий Рябов, выступая в эфире телеканала ОНТ, поделился подробным прогнозом на первый месяц года.

Ключевой момент: среднемесячная температура воздуха будет выше климатической нормы (которая варьируется от −4,5 °C на юго-западе до −8 °C на северо-востоке страны).

Несмотря на мягкий температурный фон, месяц обещает быть богатым на осадки. Количество снега превысит многолетние показатели: ожидается 15–20 дней с осадками, преимущественно в виде снега. Снежный покров будет стабильно нарастать в течение января.

Белорусов ждут типичные зимние явления: туманы, гололедица, изморозь, а также 3–8 дней с настоящими метелями.

Оттепели также не обойдут стороной — их количество останется в привычных пределах: от 7 дней на северо-востоке до 14 на юго-западе республики.

Положительный момент: световой день заметно прибавит — примерно на полтора часа за месяц. Впрочем, солнца будет немного — продолжительность солнечного сияния составит от 41 до 55 часов в зависимости от региона.

В целом, январь-2026 подарит классическую зимнюю атмосферу с обильным снегом, но без экстремальных морозов.

