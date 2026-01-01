Назад в будущее 2 Иван Преображенский

Деда Мороза из Путина не вышло.

Российский диктатор обратился в Новый год к населению с традиционным телевизионным поздравлением. В отличие от последних лет, Владимир Путин внезапно заговорил с россиянами о будущем, которое, оказывается, зависит от них. Глава российского государства, в отличие от обращения 2022 года, не ставил фоном военных в форме, но при этом поздравил их отдельно.

Новогодние поздравления от Брежнева, Горбачева, Ельцина

Новогодние поздравления — не новый, вроде бы не очень официальный, но в реальности важный для истории России формат. Первым в СССР с ним выступил Леонид Брежнев в 1970 году. В 1979 году он отдельно поздравлял с Новым годом детей.

Но ежегодной традицией это не стало. Лишний раз шамкающего и впадающего в маразм первого секретаря ЦК КПСС советским гражданам старались не показывать, он и так был любимой темой анекдотов. Следующим, но опять же нерегулярно, поздравлял граждан Михаил Горбачев. Даже само его правление, вместе со всем Советским Союзом, закончилось в 1991 году обращением под Новый год.

При Борисе Ельцине старались создавать новые — не советские, а российские традиции. Седовласый Ельцин отлично годился на роль условного «Деда Мороза». Его новогодние обращения стали ежегодными — на фоне елочки. Это был семейный уютный формат.

Использовали все символические стереотипы: образ Нового года как Рождества, созданный советской пропагандой, бой курантов, обязательный бокал шампанского как признак благополучия. О своей отставке (памятное многим «Я устал, я ухожу») и передаче власти в руки Путина Ельцин также сообщил в новогоднем выступлении.

Деда Мороза из Путина не вышло

Из Путина добродушный новогодний дедушка, как из Брежнева — юный пионер. Путин приходил в ареоле Второй чеченской войны, да и дальше старался брать не уютом, а брутальностью. Неудивительно, что он почти сразу переехал из уютного кабинета с новогодней елкой в пафосную студию на фоне московского Кремля.

Новогоднее поздравление политизировалось, но все же сохраняло элементы домашнего праздника с запахом салата «Оливье». Правда, только до 2022 года, когда Путин начал полномасштабную агрессию против Украины и поставил за собой вместо Кремля или новогодней елочки другой зеленый фон — солдат в форме. Вместо новогодних украшений они были обвешаны медалями.

Обращение Путина на контрасте

Россиянам, судя по всему, это милитаристское поздравление, как говорят, не зашло. Путин вернулся к консервативному формату черного пальто на фоне Кремля. Военные вернулись за кадр, но обязательно достойными отдельного поздравления и тесно связанными спичрайтерами российского лидера с будущим и «любовью к Отечеству».

Поздравляя с наступлением 2025 года, Путин совсем углубился в прошлое. В центре его короткой новогодней речи была очередная юбилейная годовщина победы СССР во Второй мировой войне и празднование 9 мая.

Тем чувствительнее оказалась разница с поздравлением 2026 года, которое местами даже вновь напомнило новогодние «уютные» выступления Бориса Ельцина. В текст вернулась «любовь», а началось оно с «течения времени», которое все ощущают, и будущего, которое «зависит от нас».

Иной Путин, чем на «Прямой линии»

Контраст, впрочем, был даже больше не с предыдущим новогодним обращением, а с так называемой «Прямой линией», которую Путин провел 19 декабря. Там он демонстративно не захотел говорить о будущем России и не стал отрицать, что оно зависит не от россиян, а от него лично. При этом он выглядел усталым, не слишком здоровым, шамкал и по-стариковски шепелявил.

Фоном же шли многочисленные соцопросы, которые как один фиксировали желание россиян, чтобы война против Украины поскорее закончилась. Количество отвечающих так респондентов впервые с момента полномасштабного нападения России на Украину стабильно стало превышать число сторонников продолжения агрессии и безразличных. Но Путину как будто было на это наплевать.

К Новому году ему, похоже, посоветовали успокоить россиян и снова их так откровенно не разочаровывать. Поздравление бойцам российской оккупационной армии осталось. Но будущее явно «отделилось» от них и обстановки на фронте. А самого Путина при помощи макияжа или, как некоторые считают, коррекции изображения превратили в розовощекиго мужчину средних лет, снова, как лет 20 назад, четко чеканящего слово за словом.

Назад в будущее с Путиным

С таким отретушированным Путиным (видимо, население неформально опрашивали и о том, какое впечатление он произвел на «Прямой линии») можно и в будущее. Именно эту мысль, похоже, пытается внушить гражданам Кремль.

Будущее, мол, многовариантно, не надо впадать в депрессию. Надейтесь, дорогие россияне, и дальше на завершение войны. Назад в будущее вас поведет все тот же вождь. Смотрите, он еще хоть куда.

Поверят ли в это россияне? Не факт. Ведь по всем другим заявлениям и выступлениям Путина видно, что война — и только война — его возбуждает. Сейчас это его последняя и единственная любовь.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»

