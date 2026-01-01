Белорусский врач рассказал, как правильно доедать салаты после Нового года 1.01.2026, 19:58

Самое главное — исключаем жадность, включаем мозг.

Инфекционные отделения белорусских больниц ежегодно после празднования Нового года пополняются жертвами праздничного застолья – пациентами с острыми кишечными инфекциями, пишет smartpress.by.

Врач-инфекционист Минской клинической инфекционной больницы Никита Соловей категорически не рекомендует доедать все, что наготовлено на неделю вперед, только потому, что жалко выбрасывать. Даже если это не пахнет. И особенно, если это пахнет, странно выглядит и стояло в тепле.

Ну, а если все же съели четырехдневный салатик, вот вам рекомендации от Соловья, что делать, чего не делать и в каких случаях необходимо обратиться к врачу.

Что делать при развитии острой кишечной инфекции

Соблюдать диету

Исключить острые, жирные, жареные продукты, все овощи и фрукты (за исключением бананов, они приветствуются), молочные продукты на весь период сохранения клиники инфекции и желательно в течение хотя бы 3 дней после клинического выздоровления.

Много пить

Регидратационная терапия – ключевой момент в лечении любой острой кишечной инфекции со значительными потерями жидкости.

Оптимально использовать либо НЕ газированную минеральную воду: минералка содержит определенные электролиты – Na, K, Cl, часто теряемые со рвотой и диареей. Либо можно пить сбалансированные растворы солей для оральной регидратации. Они продаются в аптеках в виде порошков для приготовления раствора (нормогидрон, регидрон Био, гастролит).

Суточный объем жидкости для регидратации для среднего взрослого человека с небольшими патологическими потерями должен составлять минимум 3,0–3,5 л. Правильно пить жидкость не стаканами (будет усиливаться рвота и диарея), а по 1/3 стакана, но каждые 10–15–20 минут. Сколько нужно? Показатели адекватного восполнения потерь жидкости – отсутствие чувства жажды, влажный язык, светлая (близкая к прозрачной) моча.

Принимать сорбенты

Смектит диоктаэдрический (смекта, диоктит, смектика, смектосорб, смектит Э) по 1 пак на 100 мл воды до 3 раз в день в течение первых 1–2 дней. Это поможет уменьшить диарею и ускорит выздоровление.

... и пробиотики

Можно принимать любые пробиотики последних поколений (обычно они в форме капсул либо в форме суспензий / лиофилизатов).

При болях в животе спастического характера можно добавить дротаверин или более селективные варианты (альверин+Симетикон, мебеверин) на несколько дней. Если боли очень сильные и не проходят при приеме спазмолитиков, нужно обратиться к врачу.

Температуру выше 38,5°C снижать

Делать это можно любыми жаропонижающими (парацетамол, ибупрофен, комбинированные пакетики с парацетамолом и т.д.).

Чего НЕ делать при острой кишечной инфекции

Не принимать антибиотик

Сегодня 90% всех острых кишечных инфекций не нуждаются в лечении антибиотиками. Исследования показывают, что их прием не ускоряет выздоровление, а приводит к ненужным побочным эффектам (аллергии, антибиотик-ассоциированной диареи) и удлиняет выделение кишечных патогенов у выздоравливающего человека из ЖКТ.

Не принимать лоперамид

Он противопоказан при острых кишечных инфекциях. Препарат у пациентов с кишечной инфекцией вызывает усугубление состояния и удлиняет сроки болезни аж до 3 недель.

Не употреблять в пищу сырые яйца!

Даже магазинные. Даже мытые. В некоторые дни до 1/3 всех пациентов с клиникой сальмонеллеза поступает в инфекционную больницу именно после употребления сырых яиц (и часть из них – сразу в реанимационное отделение).

Если все же вы или ваши близкие, болея острой кишечной инфекцией, не справляетесь (например, сохраняется сухость слизистых, снижается объем мочевыделения, наблюдается низкое артериальное давление, лихорадка длится более 3 суток, беспокоят сильные боли в мышцах и т.д.), обращайтесь к врачу.

Ну, и самое главное: исключаем жадность, включаем мозг.

