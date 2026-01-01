На пораженной нефтебазе в Калужской области РФ продолжается масштабный пожар 1.01.2026, 20:05

Спутниковые снимки.

В ночь на 1 января 2026 года украинские дроны атаковали нефтебазу в городе Людиново Калужской области РФ. Цель находится примерно в 170 км от границы с Украиной. В 2024 году Силы обороны уже наносили успешный удар именно по этому объекту.

NV получил доступ к спутниковым снимкам по состоянию на 1 января, где можно увидеть масштабный пожар, дым от которого растянулся на несколько километров.

Качество «оперативных» снимков не позволяет определить сколько именно резервуаров было поражено, однако в целом на базе находится 9 резервуаров разного объема, а по меньшей мере два были уничтожены в 2024 году.

Судя по масштабам пожара, а также по черному густому дыму, который характерен именно для горения нефтепродуктов, речь идет именно о разрушении и пожаре на очередном резервуаре, или нескольких резервуарах.

Людиновская нефтебаза принадлежит компании Калуганефтепродукт — дочернему предприятию Роснефть и имеет общий объем 6,7 тысячи кубических метров. На нефтебазе осуществляется хранение бензина АИ-92 и АИ-95, дизельного топлива.

1 января Telegram-каналы сообщали о пожарах сразу на двух объектах топливной инфраструктуры — на нефтебазе в населенном пункте Людиново Калужской области и на Ильском НПЗ в Краснодарском крае. БпЛА также атаковали Москву.

На фоне атак беспилотников в Московском регионе также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении беспилотников, которые направлялись в направлении столицы. По его словам, с начала ночи было сбито девять дронов.

Генштаб Вооруженных Сил Украины заявил, что 31 декабря были поражены Туапсинский НПЗ, нефтегазовый терминал Таманьнефтегаз, нефтебаза Росрезерва и ряд других целей в РФ.

