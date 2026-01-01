закрыть
Почему не стоит похмеляться

2
  • 1.01.2026, 20:24
Лучше пить воду.

Распространенное мнение о том, что хорошо снимать похмелье после празднования Нового года новой дозой алкоголя 1 января, — это вредный миф, предупреждает директор реабилитационного центра Александр Придверов, пишет госиздание mlyn.by.

По его словам, бокал шампанского или другого алкоголя не лечит состояние после праздников, а только усилит алкогольное отравление, увеличит нагрузку на печень и может быть тревожным сигналом того, что начинается зависимость.

— Многие верят, что это помогает, потому что новое опьянение ненадолго притупляет неприятные ощущения — ты как бы «отодвигаешь» похмелье. Но на деле ты просто добавляешь к вчерашней порции алкоголя еще одну, и печени приходится работать с двойной нагрузкой, — поясняет он.

Эксперт говорит, что похмелье — это отравление, а не просто плохое самочувствие. Организм пытается вывести токсичный ацетальдегид, а человек принимает новую порцию спирта, из-за чего отравление усиливается, страдает желудок, получается замкнутый круг.

Он советует вместо спиртного пить много воды, а в случае очень плохого самочувствия обратиться к врачу.

