Аркадий Бабченко поздравил «собрата по воскресению» Дениса Капустина

1
  • 1.01.2026, 20:29
А также украинские спецслужбы, которые провели блестящую операцию.

Известный публицист Аркадий Бабченко поздравил командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина. Сегодня, 1 января, стало известно, что его «гибель» была инсценировкой Главного управления Минобороны Украины. Украинские разведчики переиграли спецслужбы России и получили полмиллиона долларов.

«Ну, что, вэлкам ту зе клаб, бро. Поздравляю. Рад, что живой. Готовь теперь большую лопату. Сейчас на тебя СТООООЛЬКО г*вна выльют.

Не так, погиб, не так воскрес. Зря скорбели. В пост приглашаются все ценители морали в белых польтах. Впрочем, и на меня, опять, чувствую, тоже. По второму кругу. Поздравляю ГУР и Дениса лично с отличной спецоперацией. Ну, с новым годом», — написал Бабченко.

Напомним, в 2018 году украинские спецслужбы также инсценировали убийство Бабченко для предотвращения покушения на него.

