В терминалах крупного белорусского банка перестанут принимать наличные 1.01.2026, 20:42

Уже послезавтра.

С 3 января 2026 года клиенты Приорбанка больше не смогут вносить наличные через платежно-справочные терминалы. В банке пояснили, что это связано с модернизацией всего парка терминальных устройств.

После отключения приема наличных в классических терминалах банк предлагает альтернативные методы внесения средств. Для пополнения карты потребуется использовать банкоматы с расширенным функционалом (ресайклеры).

Кроме того, карты Visa и Mastercard Приорбанка можно пополнять через мобильные платежные сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Swoo Pay. Для оплаты через ЕРИП по-прежнему будет доступна сеть отделений «Белпочты».

Стоит отметить, что это изменение происходит на фоне других корректировок в политике банка. Ранее, с 3 декабря 2025 года, Приорбанк ограничил количество переводов с карты на карту за границу — теперь клиент может совершать не более 20 таких операций в неделю.

