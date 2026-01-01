Туск посоветовал европейцам быть энергичными и смелыми, как Польша 1.01.2026, 20:58

Премьер также назвал польскую армию «крупнейшей современной армией в ЕС».

Польский премьер-министр Дональд Туск в новогоднем обращении призвал Европу и европейцев брать пример с Польши, сообщает Polsat News.

Туск подчеркнул, что гордится своей страной и её достижениями. Среди «десяти из тысячи» причин для гордости он отметил «безопасную и герметичную восточную границу» и «ответственную и жесткую политику в вопросах предоставления убежища», которая, по его словам, привела к снижению числа мигрантов, пересекающих польские границы, более чем на 90%.

Премьер также назвал польскую армию «крупнейшей современной армией в Европейском союзе», благодаря которой Польша и Европа защищены «от Востока». Он отметил «эффективную политику борьбы с преступностью», позволяющую преследовать, в том числе, диверсантов, направленных Россией.

Кроме того, Туск напомнил о поддержке двух миллионов украинцев, прибывших в Польшу после начала войны в Украине.

«Я имею все основания гордиться Польшей. И мои лучшие новогодние пожелания для Европы и европейцев звучат так: будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными. Удачи», — завершил свою речь премьер.

