Нашлось неизвестное произведение Язепа Дроздовича
- 1.01.2026, 21:17
Фотофакт.
О новом произведении белорусского художника Язепа Дроздовича стало известно из сообщения в «Фейсбуке». Адам Мацько из Польши выложил фото картины и написал:
«Насколько я знаю из семейных преданий, ее автором является художник, который странствовал по Виленщине и создавал такие «произведения» ради денег. То есть рисовал на заказ. Как следует из подписи, его фамилия была Дроздович. На картине изображен дом моего дедушки по отцовской линии, он находился в деревне Новины, которая недалеко от Дисны».
Картина датирована 1937 годом и имеет подпись Дроздовича.
Художник действительно много странствовал по Виленщине и Дисненщине и рисовал на заказ, чтобы заработать на жизнь.