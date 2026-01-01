закрыть
Нашлось неизвестное произведение Язепа Дроздовича

1
  • 1.01.2026, 21:17
Фотофакт.

О новом произведении белорусского художника Язепа Дроздовича стало известно из сообщения в «Фейсбуке». Адам Мацько из Польши выложил фото картины и написал:

«Насколько я знаю из семейных преданий, ее автором является художник, который странствовал по Виленщине и создавал такие «произведения» ради денег. То есть рисовал на заказ. Как следует из подписи, его фамилия была Дроздович. На картине изображен дом моего дедушки по отцовской линии, он находился в деревне Новины, которая недалеко от Дисны».

Картина датирована 1937 годом и имеет подпись Дроздовича.

Художник действительно много странствовал по Виленщине и Дисненщине и рисовал на заказ, чтобы заработать на жизнь.

